Ami hagyomány, ami jó és fontos célt szolgál, azt folytatni kell. Évek óta nem érkezhet el Nyíregyházán úgy a becsengetés napja, hogy tanszeradományokkal ne segítenék a rászoruló családok tanévkezdését. A gyerekek csillogó szemét látva, majd ahogy kobakjuk eltűnt a hatalmas iskolatáskákba, melyekbe füzet- és tolltartók, ceruzák, tornazsákok is várták új tulajdonosukat, ismért bebizonyosodott, az ÉAK Nonprofit Kft. akciója ismét elérte célját.

Fontos küldetések teljesültek

Jászai Menyhért, a megyeszékhely alpolgármestere Nyíregyháza erős szociális hálójáról, a családokat és gyermekeket támogató rendszerről beszélt.

– Az önkormányzat minden eszközzel arra törekszik, hogy minél több segítséget nyújtson a rászorulóknak, s miután hamarosan becsengetnek kiemelném, hogy az első négy évfolyamon tanulók alanyi jogon kapják meg a tanszercsomagot, s ezt bővítettük ki az idén, így már a rászoruló felsőtagozatos diákok – kérvény alapján – is jogosultak tanszertámogatásra. Az iskolai étkeztetésnél – ez térítésmentesen vagy 50 százalékos támogatással jár a rászoruló gyermekeknek – tavaly vezettük be, hogy aki ebből a körből eddig kimaradt, az ugyancsak kérelem alapján, kaphasson havi 6 ezer forint hozzájárulást. A szünidei étkeztetésben az idén már házhoz vittük az ételt, hogy biztosan minden gyerekhez eljusson. Figyelünk, hogy a rendszerben hol vannak olyan hiányok, ahol segíteni kell – foglalta össze az alpolgármester, aki az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai mellett, kiemelte a civil kezdeményezéseket, amilyen az ÉAK Nonprofit Kft. adománygyűjtése is.

– A nyíregyháziak ismét jelesre vizsgáztak emberségből, a felhívásunkra beérkezett tanszerek és eszközök csaknem 100 gyermek tanévkezdéséhez tudunk hozzájárulni – mondta a csütörtök délelőtti átadáson Petró Árpád, az akció megálmodója és elindítója.

Az ÉAK Nonprofit Kft. cégvezetője hozzátette: fő profiljuk a hulladékgazdálkodás, és a Ne dobd ki az iskolatáskád! elnevezésű akcióval egy másik fontos küldetést is teljesítenek.

– Azzal, hogy a használt, de jó állapotban lévő dolgokat összegyűjtötttük, most pedig átadjuk, támogatjuk az újrahasználatot és a családok biztonságos tanévkezdését is. Jó érzés, hogy ezek a táskák nem a szemétbe kerültek, hanem oda, ahol örömmel fogadják őket. Kitért arra az EU-s direktívára, mely szerint olyan terméket kell kereskedelmi forgalomba hozni, amely egyrészt javítható, másrészt tovább használható, ez utóbbi valósul meg az akcióval – fejtette ki a cégvezető.