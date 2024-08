Napszámosok Habján Mihály birtokán

Fotó: Kállai Márton

Mintha ezer éve ismerné

Később aztán kicsit enyhült a gyanakvása, s ha a házba nem is hívott be minket, onnan, a küszöbről elmondott néhány dolgot. Azt, hogy ők tszcs-n kívüliek, tizenhárom holdon küszködnek, de számítani már nem lehet se az apjára, se az anyjára. Pedig nemcsak a föld van, de ott vannak a jószágok is, a disznók, a tehenek. Nyáron négykor, télen ötkor kel, s hiába akarna ő a városba költözni, akkor itt kéne hagynia anyját-apját. Asszonyt meg ide, ebbe a csepp házba nem hozhat, már ha találna olyat, aki hajlandó lenne Mandára jönni. Így hát neki maradni kell! Ez parancs. Ez ellen nincs fellebbezés.

Hát, valami ilyesféle diskurzus zajlott azon a portán, ahol gondolatban azóta is sokszor jártam. De a valóságban soha. Ám ekkor az utca elején meglátunk egy hasonló elrendezésű portát, csak sokkal nagyobb az emlegetettnél. A kocka alakú ház meg a gazdasági épületek itt is jó messzire bent vannak az udvaron. A porta eleje is futballpályányi, nagy csapat juh bóklászik rajta. Megállunk a kapuban, s fák közül nagy juhászkampóval a kezében elő is jön egy megtermett férfi, de azt mondja, nem ő a gazda, ő csak segítő. De akkor a távoli nyárikonyha-ajtóban a gazda, Hibján Mihály is megjelenik, aki olyan barátságos, mintha ezer éve ismernénk egymást.

A legöregebb gazda

– Ó, volt nekem alkalmam kitapasztalni, hogy milyen a gonosz ember! – legyint mosolyogva. – Mit gondolnak, nyolc-kilencszáz birkával hány ember szemében voltam én szálka?! Én ugyanis mindig egyéni gazda voltam. Sose léptem be a téeszbe. Pedig kapacitáltak. De mikor nagyon felbosszantottak, mindig azt mondtam: többet keresek én, mint a ti téeszelnökötök! Hibján Mihály, a maga nyolcvanhat évével alighanem a legöregebb gazda a bokortanyákon. Öreg már, igaz, de akkor lenne igazán öreg, ha nem dolgozhatna. De dolgozik. Még a traktort is elvezeti. „Igaz – mondja már-már röstelkedve – szántani már nem szántok.” Meg a szárító tetejébe se mászik már többet, mert mi történt legutóbb is? Lezuhant a tíz méter magas torony tetejéről. – Felmentem, mert meg kellet zsírozni a gépet, hát nem megcsúsztam?! – meséli, s érződik a hangján, ma sem érti, miképp történhetett meg ez, hiszen előtte százszor is megmászta ő már azt a tornyot. – Leestem a betonra. Eltört a medencecsont, megrepedtek a bordák, bevérzett a tüdőm…, hat hétig feküdtem a kórházban. De hál istennek itt vagyok. És már az idei juhnyíráson is túl vagyunk! – mondja derűsen, s meginvitál bennünket egy kávéra.

De előtte kicsit szétnézünk még a portán. Megnézzük a virágokat, megsimogatjuk a fekete puli fejét, s beleszagolunk a levegőbe, ahol édes akácillat lebeg. Nem csoda, hiszen a hatalmas portát végig öreg, derékvastagságú akácok övezik, s mindegyik hófehérben. Szépek a bárányok is, de azok már bent a hodályban bégetnek, s ott van a tömérdek gyapjú is, aminek nem tudni, mi lesz a sorsa, mert nem kell senkinek. S látunk egy aprócska, mostanában divatba jött szürke foltos tacskót is, akit másfél éve fogadtak magukhoz. Kint a legelőn alázatoskodott hozzájuk. Valaki kidobta, mert aprócska fehér folttal született a szemén, s csak rontotta volna a tenyésztő renoméját. A kétszáz juh mellett van egy kis földje is persze, de a rendszerváltáskor tíz hektárt nem kapott vissza, most meg már nem is nagyon nyomoz utána. Szerette volna persze a fiára bízni a juhokat, de annak nem kellett. A lánya viszont szereti őket, még traktort is vezet. Bent él ugyan a városban, de naponta visszajár, s intézkedik, ha kell. De nem nagyon kell, mert az apja még állja a sarat. Most is a messzi Hódmezővásárhelyre, ahogy ő mondja, Hódmezőre készül, az ottani nagy agroexpóra, hátha hall valami okosat a gyapjúról. De van más gondja is. A téeszvilágban se volt könnyű, de most talán még kutyább a helyzet. Ezek az új gazdák nem engedik meg, hogy a tarlójukra engedje a juhot. Pedig azok ott már kárt nem tesznek, még jó is a földnek, hogy járja a jószág. Vannak azonban kivételek.