A vármegyei vadásznapon már hagyomány, hogy az orvvadászok elfogásában jeleskedő rendőrök munkáját csekély jutalommal ismeri el a Vadászkamara.

Az idén sem volt ez másképp, így hat rendőr vehetett át köszönő oklevelet és szerény összegű vásárlási utalványt a nábrádi rendezvény megnyitóján.

Azonban ez csak a jéghegy csúcsa, hiszen jóval több esetben értesítik a rendőröket a hivatásos vadászok orvvadászati ügyekben.



Hosszú készület az elfogáshoz

A gyors és szakszerű rendőri intézkedés ellenére nem mindig sikerül tetten érni a tilosban járókat, illetve nem lehet minden esetben egyértelmű és elég bizonyítékot felmutatni. Így az intézkedések egy része nem jut el az ügyészségi-bírósági szakaszig.

Miként az elismert rend­őrök által felgöngyölített ügyekből is kitűnik, alapvetően két csoportra bontható az orvvadászok tevékenysége.

Az egyik csoportba azok a személyek tartoznak, akik fegyverrel lopják a vadat. Nyilvánvaló, hogy ezek elfogása túlmutat a hivatásos vadász lehetőségein. Itt a rendőrség nélkül nehezen lehet célt elérni, de akár a TEK szakértelmére is szükség lehet, hiszen nem tudni, hogy a tetten ért orvvadász mit fog csinálni a nála lévő fegyverrel. Előfordul, hogy évekig tartó előkészület kell egy-egy sikeres elfogási akcióhoz. Bár nagy kárt okoznak az ilyen módon dolgozó vadorzók, szerencsére ők alkotják a kisebb részt. Sokkal többen vannak, akik semmiféle vadászati engedéllyel nem rendelkeznek és többnyire hurokkal, de még inkább agárral igyekeznek kézre keríteni a vadat. A hurkolás az orvvadászaton túl állatkínzás is, így különösen súlyos büntetésre számíthat az elfogott rapsic. Sokat is kell mozogni a területen ahhoz, hogy sikert érjen el az így dolgozó vadorzó. Talán ezért is terjed egyre jobban az agarászat, különösen a vármegye keleti, északkeleti régiójában.

Bár a vadászati törvény lehetővé teszi a megfelelő engedélyek birtokában a kizárólag magyar agár fajtájú kutyával történő nyúl-, róka- és aranysakál-vadászatot, ezt élesen el kell különíteni az orvvadászatként űzött agarászattól.