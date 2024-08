Ez már a harmadik tanév, amire gőzerővel készülnek a Mathias Corvinus Collegium (MCC) nyíregyházi képzési központjában. A héten a Fiatal Tehetség Programba (Fit) jelentkező ötödikesek kiválasztását tartották. Vargáné dr. Bosnyák Ildikó központvezetővel a 2024/2025-ös tanév terveiről, az MCC nyíregyházi programjairól beszélgettünk.

Vargáné dr. Bosnyák Ildikó

Mint ismert, 2022-ben nyitotta meg kapuit a nemzetközileg is elismert tehetséggondozó hálózat Nyíregyházán, azóta a Postapalota épületét szépen belakták a diákok. „Az MCC ott kezdődik, ahol a hagyományos oktatás véget ér.” Sokan szeretnének bekerülni a képzési rendszerbe, ahol értékes tudással, érdekes tan­anyagokkal és izgalmas közösségi programokkal gazdagodhatnak a fiatalok.

Élményközpontú oktatás

– A harmadik tanévünket kezdjük szeptemberben, ez azt jelenti, hogy immár harmadszor hirdettük meg és választottuk ki a Fit Programban részt vevő ötödikes diákjainkat. Ez természetesen azt is jelenti, hogy akik korábban jelentkeztek hozzánk, ők már hatodikosok vagy hetedikesek, tehát szépen bővül az általános iskolásaink köre, ezzel együtt a képzés tartalma is, hiszen egyre több tudományterületből csipegethetnek, akik hozzánk járnak. A Fit Programba ötszörös volt a túljelentkezés, 25 diák kerülhetett be az idén is. Kiváló tanulók, a világra nyitott, kíváncsi gyerekekről van szó, akik közül sosem könnyű eldönteni, kik lesznek, akiknek a tehetségét, kibontakozását támogassuk, ezért tavaly útjára indult a Fiatal Tehetségek Klubja is, ami még több fiatalt kapcsol be a felső tagozatosoknak szóló foglalkozásokba – tette hozzá a központvezető.

Vargáné dr. Bosnyák Ildikó elmondta, a Fitben kétheti rendszerességgel kínálják kurzusaikat, az élménypedagógiai módszertanra épülő, gyakorlatorientált foglalkozásokat a Postapalota épületében tartják. Az elmúlt években egyébként nem csak diáklétszámban bővültek, az infrastruktúra is továbbfejlődött, épült, szépült az MCC nyíregyházi telephelye.

E-learning-kurzusok

– A Középiskolás Programban (KP) júniusban tartottuk a felvételit, a nyáron felvett diákokkal együtt 150-160 középiskolásunk van, nagy örömünkre szolgál, hogy nemcsak nyíregyháziak érdeklődtek, hanem a kisvárdai, a fehérgyarmati, az ibrányi gimnáziumokból is. Itt rugalmasabb a rendszer, mert a diákok döntik el, hogy melyik héten tudnak a klubdélutánokon részt venni, a felvételt nyert tanulók érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak, a négy- vagy nyolchetes rendszerben működő e-learning-kurzusok közül. A kínált témák palettáján megtalálható: a modern kori történelem, közgazdaságtan, pszichológia, jog, irodalom, a nemzetközi kapcsolatok, valamint egy magyar és angol nyelvű íráskészség-fejlesztő kurzusok is. Minden programunk ingyenes, az angol nyelvet ugyancsak térítésmentesen gyakorolhatják nálunk – emelte ki a nyíregyházi képzési központ vezetője.

Nyitott programok

S természetesen az MCC-sek jelen vannak a város közéleti, kulturális eseményein is. Ősszel a Kutatók Éjszakáján kinyílik az MCC ajtaja, érdekes, interaktív előadásokkal készülnek. Karácsony előtt karitatív gyűjtést indítanak, de a szülőknek és pedagógusoknak is tartogatnak meglepetéseket.

Az első nyitott előadást Pöltl Ákos, az MCC Ifjúságkutató Intézet kutatója, szakértője tartja rögtön szeptember 3-án, kedden 17 órától. A téma igencsak forró: Szerezd vissza a családodat! Légy okosabb az okostelefonnál! Az okoseszközök és az interaktív képernyők aktív részesei a családok mindennapjainak, különösen ott, ahol kamasz gyerekek vannak. Az előadáson arról lesz szó, mikor és milyen módon kerüljön a gyerek kezébe okostelefon, ha függőség jeleit mutatja, miként hozhatjuk ki belőle, hogyan tudja megfelelően használni a digitális technológiát, mi a szülő szerepe, hogyan tud a digitális nevelés mentén értékrendet adni gyerekeinek ebben a gyorsan változó világban.