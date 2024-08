Portálunk is beszámolt a nyíregyházi biliárdos tavalyi Guinness rekordjáról: Kővári Bence a nyíregyházi Dallas Biliárd Klubban indította útjára azt a golyót, ami az ütközés után 47,13 másodpercig pörgött a saját tengelye körül, úgy, hogy közben nem ért falat, átadva ezzel a múltnak a francia trükklövész, Florian Kohler 2018-as, 42,20 másodperces világcsúcsát.

Egy Guinness rekord már fűződik Kővári Bence nevéhez, hamarosan kétszeres rekordernek mondhatja majd magát

Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter

Szeretne kétszeres Guinness rekorder lenni!

– Az első világrekord megdöntése után sok-sok szerencsés véletlen összjátékának köszönhetően a körülmények úgy alakultak, hogy fontolóra vehettem a biliárdozás komolyabb szintű folytatását – mondta portálunknak Kővári Bence, aki nagyon reméli, hamarosan kétszeres Guinness rekordernek mondhatja majd magát. Péter László, a nyíregyházi Fun City Bowling Bár tulajdonosa és Hruska Evelyn, a szórakozóhely üzletvezetője lehetőséget biztosított neki arra, hogy a klubjukban gyakorolhasson, ezzel párhuzamosan pedig három biliárdkiegészítő-gyártó és egy hazai webáruház is minőségi felszereléssel kezdte el támogatni őt. – Ezek miatt és számos személyes motiváció miatt döntöttem úgy, hogy belevágok egy második rekordkísérletbe és megpróbálom még egyszer megtréfálni a bajnokot, ugyanazt a Florian Kohler-t, aki az adott műfajon belül az első rekordkísérletem előtt is a favoritnak számított. Nem volt nehéz ismét „összefutni vele", hiszen kettő kivételével a biliárd trickshot világrekordok mindegyikét ő tartja, és persze ő az aktuális világbajnok is – beszélt a részletekről Bence.

Egyik asztalról a másikra

A nyíregyházi biliárdos új célja a legnagyobb távú ugratott lökés bemutatása lett: ehhez az egyik biliárdasztalról kell megugratni a golyót úgy, hogy egy minél messzebb, párhuzamosan felállított asztalon landoljon, méghozzá a távolabbi középső zsebben – lásd a cikk végén látható videót! Az egyedüli, ami számít, az az asztalok között húzódó távolság: eddig 2,76 méter volt a rekord, az asztalok a nyíregyházi rekorddöntéskor pedig 3 méter 1 centire méterre helyezkedtek el egymástól. A gyakorlások nem voltak egyszerűek, hiszen biztosítani kellett az asztalok védelmét is, ami Bence és segítői jógamatracokkal oldottak meg. A gyakorlások és a rekordkísérletek során három ujjperce is elrepedt a 33 éves fiatalembernek, több eszköz is megsérült, sőt, volt egy három hónapos leállás, ugyanis Bencénél egy autoimmun betegséget diagnosztizáltak, emiatt kilenc napot kórházban is töltött.