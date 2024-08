Türelem és támogatás

Sokéves tapasztalat, hogy az idősebb gyerekeknek egyszerűbb a visszatérés szeptemberben, mert már jól ismerik a közeget, a szabályokat, könnyebben felveszik a tanév ritmusát. Az új iskolát kezdőknek nehezebb valamivel, ők először az új környezettel ismerkednek meg, de kétségkívül a legtöbb türelmet és törődést az általános iskola első osztályába lépők igényelnek.

– Egy-két nap alatt nem lesz az óvodásból iskolás, a beszokáshoz 2-3 hónapra is szükség van, a kezdetekben minden reakció normálisnak nevezhető, még a reggeli pityergés is. Aztán ahogyan jönnek a barátok, a játékos tanulás, úgy formálódik a kisdiák, és alkalmazkodik a körülötte végbemenő változáshoz is, de ez egy hosszú folyamat. Később még furcsának tűnhetnek nekik bizonyos kötöttségek, szabályok, például, hogy értékelik a magatartásukat, a teljesítményüket, ezekkel kapcsolatban sok-sok kérdésük lesz még. A szülők beszélgessenek ezekről, ugyanakkor otthon ne legyen folyton csak az iskola a téma, nehogy nyomásnak vagy számonkérésnek érezzék. Igyekezzenek délutánonként vagy este kikapcsolódni, játszani, nagyokat sétálni együtt. Az viszont jelzésértékű, ha a nebuló reggelente nem akar iskolába menni, sír, hasfájásra panaszkodik, akkor valami nem stimmel a beilleszkedéssel. Azonban egy 6-7 éves még nem tudja pontosan megfogalmazni, mi frusztrálja. Lehet, hogy egyszerűen a változást kell megszoknia, s akkor pár héten belül spontán megszűnnek ezek a „tünetek” – fűzte hozzá Oláh Gabriella, majd néhány segítő kérdést is megosztott a napi otthoni beszélgetésekhez. Ezek a következők: „Mi volt a legjobb dolog a mai napban? Mi volt a legnehezebb? Mitől féltél a legjobban? Minek örültél a legjobban? Mi volt a legviccesebb? Mit vársz holnap a legjobban?