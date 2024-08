A MOHU legfrissebb közleménye szerint már naponta hatmillió palackot, üveget és dobozt váltanak vissza a vásárlók. Csaknem 90 százalékában a boltban levásárolható utalvány formájában kérik vissza a pénzt a vevők, ez eddig több mint hatmilliárd forintot jelent. A visszaváltók mintegy 13 százaléka bankszámlára utaltatja a pénzt, jótékonyságra pedig körülbelül 0,4 százalékuk ajánlja fel. Jelenleg mintegy 3200 ponton lehet automatákban visszaváltani, és ezer kézi REpont van, s a számuk folyamatosan nő – közölte a MOHU. Az elmúlt hetekben a hangzatos számok személyes tapasztalatokkal egészültek ki. Úgy tűnik, a nagyobb városok lakóinak könnyebb dolguk van, az összegyűjtött palackokat a bevásárlóközpontokban, áruházakban vissza tudják váltani. A kisebb településeken azonban egyelőre nem megy ilyen gördülékenyen a dolog, sok helyen ugyanis nincs sem automatás, sem kézi visszaváltási lehetőség.

Egy ötvenes is számít...

– Környezettudatos ember vagyok, alapvetően nem tartom rossznak az üveg, fém és műanyag italcsomagolások gépi visszaváltását. Emlékszem, gyerekkoromban minden kisbolt visszavette az üvegeket, a visszajárót pedig rögtön el is költöttük Túró Rudira. Az italok árában most is kifizetjük a betétdíjat, s ez talán sokakat ösztönöz arra, hogy ne dobják ki a műanyagot. A szelektív gyűjtés a környezetbarát megoldás, ez a szemléletformálásban nagyon fontos, ám ha a gyakorlati oldalát nézzük a mostani rendszernek, sajnos azt kell mondanom, hogy időrabló – mondta el lapunknak Andrea, s kifejtette: visszaváltásnál az üvegeket és műanyagokat nem egyszerre helyezzük be a gépbe, hanem egyenként rakjuk rá a szalagra, egy nagy zsáknyi hulladéknál ez nem megy egyik percről a másikra, s bizony hosszú sorokat is ki kell várni egy-egy visszaváltóhelyen.

– A múlt hét szombaton a nyíregyházi Kossuth utcai Coop-ban átmenetileg nem működött a REpont, átsétáltam az Északi körútra, ott az egyik bolt melletti átvételi ponton szintén átmeneti meghibásodást mutatott a rendszer. Mint kiderült, csak a tároló telt meg, amit az üzlet egyik munkatársa kiürített. Majdnem félórát vett igénybe az egész folyamat, de kivártam. Kíváncsi voltam az addigra a REpontnál sorban álló, türelmetlen emberek reakcióira, amit most inkább nem is részleteznék... – jegyezte meg a nyíregyházi édesanya, aki viccesen azt mondta: ezt a „gyötrődést” legközelebb ráhagyja a férjére.

Zsolttal egy nyíregyházi REponton váltottunk néhány mondatot. Kiderült, hogy ő és családja kifejezetten elégedett a rendszerrel. Mivel több visszaváltóhely is van a közelükben, hetente-kéthetente leadják a műanyag palackokat. Mint mondta, az sem lenne baj, ha autózniuk kellene egy kicsit a pénzükért.