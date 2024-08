Augusztus 3., szombat

8 óra: Kenderes Nap – főzőverseny, Rozmaring asszonykórus, Vadrózsák, Feszt-Rock együttes, Mohácsi Brigi, Roberto, Suzy. retro discó

8 óra: 18. PanyolaFeszt – Beregi Kör kerékpártúra, Palaj-party a Tiszán, Kelet Brass Band, Kuckó Művésztanya, Nádudvari táncok, néptánc Nagyecsedről, Elán koncert, Szólj be a papnak!, Goján Szabolcs harmonikakoncert, Fitos Dezső Társulat, Heit Lóri és Zenekara, Balázs Elemér - Lugosi Ali duó, Zűrös Banda

9 óra: IV. Tiszai Challenge és a Krumplifesztivál, úszás, főzőverseny fellépők: Norton Band, Y2K, Sramli Kings, Bereczki Zoltán, Herceg, Ámokfutók, Delta, Tisza-part és Kastélykert, Gávavencsellő

9 óra: Falunap – kispályás focibajnokság, Nyírlövői Óvodások műsora, Vandvirág néptánccsoport, Hagyományőrző Margaréta Néptánccsoport, Bózsár zenekar, Dj. Szatmári feat Szakos Andi, tűzijáték, Szabadidőpark, Nyírlövő

10 óra: Dragon Summer akadály- és terepfutó verseny több korosztályban és távban, Sárkány Wellness és Gyógyfürdő, Nyírbátor

10 óra: II. Győrteleki Sokadalom – gasztrobemutató kezdődik, Farkas József „Jó ebédhez szól a nóta", lovas ügyességi verseny, Szatmár Néptáncegyüttes, A' la Carte Showband Partyzenekar, Herceg, Mohácsi Brigi, Sportpálya, Győrtelek

11 óra: Piroska és a farkas – a Burattino Bábszínház előadása, Korzó B épület II. emelet, Nyíregyháza

12 óra: XI. Dögei Hagyományőrző Krumplifesztivál – gyermekprogramok, hagyományőrző műsor, esti fellépők: 4 for Dance, d’FLEMM, Kowalsky meg a Vega, DJ Hamvai P.G, Delta, Ölbey Irén Általános Iskola, Döge

12.30: Falunap – Újvári Marika, Búzavirág asszonykórus, Dj Szatmári & Szakos Andi, Mohácsi Brigi, habparty, Rozmaring asszonykórus, Döndi Duó, bál, általános iskola udvara, Gelénes

16 óra: CSAK! Fesztivál és Workshop – CSAK! Is tangó, tánctanítás és tangó show, CSAK! Ház, Csenger

16 óra: XIII. Sóstó Serfeszt – kis- és nagyüzemi sörök, kocsmakaják, népi játszóudvar, fellépők: Texas Tourist, GypoCircus, ZZ Copy/ZZ Top Tribute Hungary, a Krúdy terasz és a sóstói tó közötti sétány, Nyíregyháza

20 óra: CSAK! Fesztivál és Workshop – nyitógála, Művelődési Ház udvara, Csenger

20.30: Szikora Róbert és az R-GO koncertje, Fesztiválkatlan, Tokaj

22 óra: XI. Face Fesztivál – Missh, Czaga, Jackwell, Rick Wayne, Tekk, Angel Park, Gergelyiugornya