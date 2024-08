Örömmel fogadta el az állást

– Az egyetem után bent maradtam a gyermekklinikán, de erőnek erejével katonaorvost akartak belőlem csinálni, nekem meg jobban tetszett a civil élet. Hallgattam hát egy régi falumbelire, aki Ibrányban tanított, s elfoglaltam örömmel az itteni állást. Ibrány már akkor nagy község volt, több mint ötezer emberrel, meg egyetlen orvossal, Juhász Pista bácsival.

Az akkori Ibrány persze nem a mai Ibrány, akkor volt egy keskeny makadámút át a községen, a többi utca meg, pláne, ha leestek a tavaszi, ősi esők, feneketlen sár. A népes tanyaközpontok, mint Jalapár vagy Tuskovány meg négy-öt kilométerre. Biciklivel, lóháton, ökör- meg lovasfogattal, de a legtöbbet gyalog járt. És sose tudta, mikor lesz rá szükség. Minden nap délután 2-ig rendelt, egy gyors ebéd, aztán beteglátogatás, háromtól pedig ismét rendelés – ameddig csak beteg volt a rendelőben.

Az volt az igazi hőskor. Évente 300 szüléssel, ritka éjszaka volt, amit át tudott aludni ő, meg a család. Megszámlálhatatlanul sok gyermek világrajöttét segítette. Ma már azok is nagyszülők, s egészen a közelmúltig gyakran megesett, hogy az akkori nagymama hozta a pici unokáját a doktor bácsihoz. Az akkori körorvoslást se nagyon lehet összehasonlítani a maival. Ma már mindennel szakorvoshoz küldik az ember, de az ötvenes-hatvanas években egy jó körzeti orvosnak a foghúzástól a kisebb sebészeti beavatkozásig sok mindent el kellett végezni. S nem egyszer betegszállítónak is be kellett állnia. Sürgős esetekben, például egy gyomorperforáció esetén nem volt idő órákat várni a mentőre, saját kocsijával vitte kórházba a beteget.

Szabadidejében legszívesebben méhészkedett, egy időben még a helyi méhészek szakcsoportját is vezette. Volt, mikor száznál is több méhcsaládja volt, de a rengeteg elfoglaltság miatt csak éjjel tudott időt szakítani az etetésükre. Akkor is épp a kertben méhészkedett, mikor az utcáról nagy kiabálást hall, s lélekszakadva rohan egy ember, hogy „jöjjön doktor úr, mert nagyon nagy baj van!” Egy nő egy traktor lépcsőjén utazott, s valahogy a kerekek alá zuhant. Súlyosan megsérült, ha nincs a doktor, s nem alkalmazza a szorítókötést, a verőér sérülése miatt pár perc alatt elvérzett volna.