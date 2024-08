A gyógyszerek hűtésének fontossága akkor került igazán reflektorfénybe, amikor a koronavírus-világjárvány idején a védőoltásokat extrém hideg körülmények között kellett tárolni, folyamatosan hűteni, és csak kis adagokban bontották fel az ampullákat. A folyamat nem állt meg, egyre több speciális hűtést igénylő gyógyszert állítanak elő. Ez köszönhető a biológiai gyógyszerek térnyerésének is, amelyek egyre fajsúlyosabb szerepet kapnak a hagyományos kémiai úton előállított termékekkel szemben. Az EU-ban nagyjából már minden harmadik új gyógyszer biotechnológiai eredetű, ezekhez pedig a megfelelő logisztikai szolgáltatások is elengedhetetlenek – írta közleményében a DSV szállítmányozási és logisztikai vállalat. Kitért arra is, hogy a gyógyszerlogisztikában jelenleg az állandó hőmérséklet biztosítása jelenti az egyik legnagyobb kihívást.

Ha pedig a szállításban is ilyen komoly előírások vannak, akkor az kihat a gyógyszertárakra és a betegekre is, hiszen a megfelelő tárolása – a hűtési lánc biztosítása – elengedhetetlen, hogy a készítmény felhasználható és hatásos legyen.

Nem kockáztathatnak

Főszabály szerint minden gyógyszert száraz, napfénytől védett helyen kell tárolni. A hűvös helyen tárolás 8–15 fokot jelent, a kimondottan hűtést igénylő készítményeknél külön kiemelik a 2–8 Celsius-fok közötti tárolást.

– Ezt a betegek is tudják, és természetesen fel is világosítják őket erről – mondta lapunknak dr. Tari János gyógyszerész. A Magyar Gyógyszerészi Kamara területi elnöke úgy fogalmazott, a hűtőszekrények minden patika előírt, elmaradhatatlan részei, a tárolási szabályok betartása pedig kötelező, mindenképp hűtést igényelnek például az inzulinok és injekciók, s arra is felhívják a figyelmet, hogy fagyasztóba ezek nem kerülhetnek. Azt azonban már nem tudják ellenőrizni, hogy a beteg az otthonában is betartja-e a szabályokat.

– Ezek a készítmények eleve hűtött kocsiban érkeznek, s miután átvettük a sofőrtől, az előírásnak megfelelően tároljuk tovább. A betegek jól tudják, hogy vigyázniuk kell a gyógyszereikre, nem kockáztatják meg, hogy a hazavezető úton tönkremenjenek, így a 99 százalékuk hűtőtáskával érkezik a patikába – mondta el Tóth Judit gyógyszertári szakasszisztens. Hozzátette: elsősorban a folyadékok – injekciók, infúziók – igényelnek hűtést, tablettát ritkán kell hűtőben tárolni. Egy lehetséges áramszünet sem jelent problémát a gyógyszertárakban, ilyen esetekre is felkészülnek, mert mint azt a mátészalkai szakember hangsúlyozta: vannak készítmények, melyek hatóanyagai szobahőmérsékleten viszonylag hamar elkezdhetnek lebomlani, így nem kockáztathatnak.