Záhony önkormányzata tájékoztatj a lakosságot, hogy ebben az évben is van lehetőség beiskolázási támogatás kérésére, az igény foranyomtatványon nyújtható be augusztus 24-31 között a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal fsz.6-os irodájában. A támogatás jövedelemi feltétele: az igénylő háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg a nettó 160 ezer forinot. A támogatás összegéről a város közzétett információkat a közösségi oldalán is.

Fontos tudnivaló, a kérelem elérhető a Polgármesteri Hivatal portáján, a www.zahony.hu weboldalon (Közérdekű/Nyomtatványok/Szociális nyomtatványok) fül alatt.