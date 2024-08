A Tisza, a Szamos és a Túr hármas ölelésében fekvő Panyolán a minőséget tekintve elégedettek az idei terméssel. – Az idei termés minősége kiváló, a beltartalmi értékek nagyszerűek, ugyanakkor a termésátlag elmarad a korábbi évektől – fogalmazott Mórucz-Kiss Klára, aki férjével, Istvánnal közösen vezeti a Panyolium manufaktúrát. Saját feldolgozóüzemüket még 2015-ben építették meg, több mint 1000 saját gyümölcsfával rendelkeznek.

Remek lekváralapanyag

– Az idén nálunk kevesebb a termés, de elégedetlenek így sem vagyunk. A nemtudom szilvából a hagyománynak megfelelően szatmári szilvalekvárt készítünk, míg a besztercei és Stanley szilvát aszaljuk. Az aszalványaink továbbra is natúr aszalványok, vagyis nem használunk ként, hozzáadott cukrot vagy egyéb tartósítószert. Újdonság a hagyományos gyümölcsfeldolgozás mellett, hogy manufaktúránkban már liofilizált szilvát is készítünk. Ez a legmodernebb tartósítási eljárás, melynek köszönhetően a gyümölcs beltartalmi értékeit, vitamin- és ásványianyag-tartalmát közel százszázalékosan meg tudjuk őrizni – tudtuk meg Mórucz-Kiss Klárától.

Vármegyénkben a legtöbb

Egy normál, kiegyensúlyozott termés várható az idén, az elmúlt négy év átlagához viszonyítva kedvezőbb hazai termésmennyiséggel számolhatunk – fogalmazott az idei szilvaszezonnal kapcsolatban Rácz Imre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke elmondta, Magyarországon az idén 5776 hektáron termesztik a hazai gazdák a szilvát, ez a szám a tavalyi adatokhoz képest enyhe csökkenést mutat. – A legnagyobb termőterülettel vármegyénk rendelkezik, itt található a terület közel 30 százaléka – mutatott rá. Az országosan, így régiónkban is jelentkező változékony időjárás okozta fagykár és hideghatás következtében a megszokottnál nagyobb mértékű gyümölcshullás volt az idén megfigyelhető, azonban még így is kiegyensúlyozott termés várható. – Az elmúlt 4 évben átlagosan 45 ezer tonna körüli szilvát takarítottak be a hazai ültetvényeken, míg 2020-ban egy kifejezetten alacsony szilvaterméssel (24 ezer tonna) ért véget a szezon, ezzel szemben a 2022-es évben a 60 ezer tonnát is meghaladta az össztermés mennyisége, az idei termés pedig várhatóan 50–60 ezer tonna között lesz, tehát az idén megközelíthetjük a jobb évjáratok termését.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke hozzátette, a betakarítási szezon, akárcsak a legtöbb gyümölcsfajunk esetén, nagyságrendileg két, két és fél héttel korábban kezdődött, a legnagyobb problémát vármegyénkben is a szárazság és a légköri aszály okozza, ami visszafogja szilvaszemek növekedését. – Amennyiben a száraz és meleg időjárás továbbra is megmarad, az akár jelentősebb mértékben is csökkentheti a várt termésmennyiséget. Az idei évben jelentős növényvédelmi problémáról nem számoltak be a termelők – fogalmazott Rácz Imre.