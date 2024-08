– A termálmedence átalakítása a szezon elején kezdődött el, és egy törvénymódosítás miatt picit elhúzódnak a munkálatok. Mivel egy ikonikus medencéről van szó, ez kissé érintette a szezon forgalmát is. Azonban mindent megtettünk azért, hogy a vendégeinknek minél kisebb kellemetlenséget okozzon a felújítás. Ettől függetlenül a várakozásoknak megfelelően alakult a vendégszám, ám a szeptember elejére jósolt meleg ellenére sem tervezzük a szabadtéri rész nyitvatartásának meghosszabbítását – tudatta a fürdőigazgató, majd azt is elárulta, augusztus 20-a után szinte minden strandon és fürdőben csökken a forgalom, és a nyár végén már a tanévkezdésre és nem a fürdőzésre koncentrálnak a családok.

– Az is lényeges, hogy más fürdőkhöz hasonlóan sok diákmunkás dolgozik a strandunkon, akik szeptemberben már a tanulásra összpontosítanak. A kemping viszont még most is telt házzal üzemel, és egész nyáron rengetegen érkeztek hozzánk. Ez a pihenési forma újra nagy népszerűségnek örvend, amit az is bizonyít, hogy a foglalások száma magasan meghaladta a várakozásokat, ráadásul a kemping nem is zár be a nyár végén, hanem egész évben fogadja a vendégeket – hangsúlyozta Márku Szabolcs, hozzátéve: a fejlesztések jó ütemben haladnak, és a következő szezonban már egy megújult létesítmény várja a fürdőzőket.