Augusztus 20-án Mátészalka nemcsak Szent István király emléke előtt adózott, hanem két olyan személyiséget is elismert, akik munkájukkal messze vitték a város hírnevét. Dr. Szászi István, Mátészalka Város Díszpolgára címet, míg dr. Szondi Zita, a Pro Urbe Mátészalka díjat vehette át. Dr. Szászi István Mátészalkán született, innen indult el a karrierje, amely mára a nemzetközi üzleti és tudományos életben is elismertté tette. A Budapesti Műszaki Egyetemen végzett, majd a Bosch csoportnál folytatta pályafutását, ahol jelenleg a magyarországi és adriai régió vezetőjeként dolgozik. Több mint 23 ezer munkavállalóért felel, a szakma egyik meghatározó alakja. Cégvezetőként komoly hangsúlyt fektet a felsőoktatási intézményekkel való együttműködésre, a magas színvonalú hazai mérnökképzés támogatására, és kiemelt partnerként tekint a hazai egyetemekre a közös kutatás-fejlesztés területén is. 2024. január 1-je óta a Széchenyi István Egyetem kutatóprofesszora – olvasható a város honlapján és közösségi oldalán.

A kutatóprofesszor szülővárosa díszpolgára lett

Fotó: Mátészalka közösségi oldala / Forrás: Mátészalka önkormányzata

Dr. Szondi Zita neve sokak számára egyet jelent a mátészalkai egészségügy fejlődésével. A helyi kórházban kezdte pályafutását, majd számos vezetői pozíciót töltött be a megyei kórházakban. Az ő nevéhez fűződik a helyi egészségügyi ellátás modernizációja és a koronavírus-járvány alatti hatékony átszervezés is. Jelenleg az egészségügyért felelős államtitkárság stratégiai célkitűzéseinek támogatását, az egészségügyi ellátórendszer modellváltásának gyakorlati megvalósítását, a betegcentrikus és tiszteletre épülő gyógyító tevékenység erősítését tekinti legfontosabb feladatának.