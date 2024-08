– A városvezetés számára a közlekedésbiztonság prioritás. Ezt bizonyítja, hogy az első időkben nyolc piros gyalogátkelőhelyet festettünk fel Nyíregyházán, s azóta huszonkét „okoszebrát” is kiépítettünk. A statisztikai adatok szerint ezek jelentősen csökkentik a balesetek számát – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere szerda délután Kőlaposon, ahol új gyalogos-átkelőhelyet adtak át.

A zebra településrész város felőli oldalán épült meg, és a forgalmas 4-es számú főutat szeli át.

– A kőlaposiak már azelőtt kérték a városvezetéstől az átkelőhelyet, hogy polgármester lettem. Évekig hallgattam én is, hogy kellene, jó lenne a bicikliút és a buszmegálló miatt, de lehetetlen... Valóban nem volt egyszerű, nagyon sok tervezéssel és egyeztetéssel járt, hiszen nem csak néhány felfestett csíkról van szó, járda, csapadékvíz-elvezető, közvilágítás, a bicikliút átépítése, a Záhony felőli busz­megálló áthelyezése mind szerepelt a teendők listáján. A beruházás költsége 98 millió forint – ismertette dr. Kovács Ferenc.

Időre elkészült

– Régi vágya teljesült az itt élőknek. A komplex fejlesztés részeként kialakítottak egy 4,5 méter széles gyalogos-átkelőhelyet középszigettel, kilenc új lámpatesttel, a már említett átépítési munkálatokkal, 370 méter közúti vezetőkorláttal, vízelvezetővel – sorolta Halkóné dr. Rudolf Éva. Hozzátette: önkormányzati képviselőként számára az a legfontosabb, hogy teljesíthette a kőlaposiak több mint egy évtizede megfogalmazott kérését.

– Rengeteget egyeztettünk erről, a közmeghallgatásokon is sokszor volt téma. Ezért is örülök annyira, hogy végre elkészült, méghozzá időre, hiszen május 9-én megkezdődött, augusztus 9-én pedig véget is ért a munka.