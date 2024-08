Egy kicsit kezd „vihar a biliben” jelleget ölteni a vita a mobiltelefonok iskolai használatának szabályozásáról. Amióta a civilizáció eljutott arra a szintre, hogy az ember tudatosan tanítja a gyermekét, az magával hozta a megkövetelt figyelmet is. Az iskolai rendszer évezredek óta változik, fejlődik, de néhány írott és íratlan szabály megmarad örök pillérnek, függetlenül attól, hogy a szigorúbb, poroszos vagy a lazább, liberális oktatásról beszélünk. Ha a diák nem figyel, és azt csinálhat az órán, amit akar, az puszta időpazarlás. Ebből az egyszerű tényből indul ki az a szándék, hogy a mobiltelefonokat és az okoskütyüket alapesetben ne vigye be az ifjúság a tantermekbe, és a szüneteket se a képernyő bámulásával töltse. Anno tőlünk is elkobozták a matchbox autót vagy a regényújságot, ha órán azt nézegettük a pad alatt, és ez így volt rendjén. Mindennek megvan a maga ideje, a mobilozásnak is.

„A gyerekek digitális analfabéták maradnak! Vissza a sötét középkorba!” – így sorjáznak a drámai és fals ellenvetések, pedig ez nem einstand, a telefonok csupán az ész- és célszerűség jegyében pihennek vagy szolgálják az ismeretek bővítését. Ha egy tanár interaktív módszerekkel, mobiltelefonokra építve szeretné felkelteni a diákjai figyelmét és leadni a tananyagot, annak ezután sem lesz semmi akadálya. Egyéb esetben csak fölösleges kísértés a gyerekeknek, akik órán is szeretnek üzeneteket váltani, képeket (és videókat!) készíteni, megosztani, szörfözni. Egy dolog, hogy ők lemaradnak, de zavarják az órát, a többieket, a tanítást, és egy osztályban mindig van, aki fegyelmezetlen.

A jelenség a világ minden táján egyre több gondot okoz, ezért Angliától Görögországig, Svédországtól Ausztráliáig határt és kereteket szabnak az iskolai mobilozásnak, s a magyar közvélemény is elsöprő többséggel támogatja ezt. Az életképes ötletekkel és hiteles személyekkel adós politikai oldal igyekszik ebből valamit kihozni, de az eddig hallott érveikkel gyorsan ellentmondásba keverednek.

Nem lehet egyszerűbben lezárni ezt a polémiát: órán a diák a tanárra figyeljen, és azt csinálja, amit a tanár mond. Ez az iskola és az élet rendje – persze a kölcsönös tisztelet jegyében, a telefont érintően is. A pedagógusnak példát kell mutatnia azzal, hogy az óráján nem nyomkodja a mobilját – különben jön a körmös a vonalzóval.

Nyéki Zsolt