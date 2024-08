„Játszunk, ismerkedünk, mókázunk!” Ezzel a felkiáltással népszerűsíti a beiratkozó gyerekek számára szervezett, augusztus 29-ei óvodai kukucskáló programját a Leveleki Kastélykert Óvoda. A kicsik és szüleik 9 órától megismerkedhetnek a leendő óvó nénikkel, dajkákkal, bepillantást nyerhetnek az óvodai élet mindennapjaiba, a csoportszobákban zajló munkába. A meghívón egy sokatmondó versike is szerepel, íme: „Kíváncsi vagy, milyen is az óvoda? Olyan, mint egy kacsalábon forgó palota. Van itt minden: játék, móka, kacagás, mese, vers és rajzolás! Sok kis pajtás szívesen vár, mikor leszel óvodás már? Óvó nénik, dadus nénik izgalommal készülnek, falfestéssel, lelkesedéssel folyosóink is szépülnek. Gyere hozzánk, ne feledd, anyukád fogja majd a kezed! Kukucskálhatsz nemsokára, írjátok be a naptárba!”