A 33. Mandala Nyár 2024 rendezvénysorozat legközelebbi programja szombaton este fél kilenckor kezdődik, akkor mutatják be Adorján Beáta: Loft című komédiáját a Sóstói Múzeumfaluban. Tavaly a VIDOR Fesztivál színházi versenyprogramjának a része volt, és akkora sikert aratott, hogy különdíjas lett. Auksz Éva, Sajgál Erika és Trokán Anna három barátnőt alakítanak: Lénát, Emmát és Katát.

Augusztus 21-én, szerdán 20 órától nem éppen szokványos koncert helyszíne lesz a Sóstói Múzeumfalu.

Színházi duó-koncert az alcíme a rendezvénynek, amit az Anna and the Barbies ad elő Kálloy Molnár Péter színművésszel.