Első alkalommal szervezik meg a Generációk és Kultúrák Közösségi Főzést a kertvárosi „KRESZ pályás” játszótéren (Patay István utca) augusztus 19-én 13:00-tól. A rendezvény célja az itt és a tágabb környéken élő társaságok kötetlen együttléte. A garázsvásárok és adventi ünnepvárási rendezvények sorába most egy nyári összejövetel tenné még színesebbé és barátságosabbá a kertvárost. Várják baráti társaságok, csoportok, családok jelentkezését, akik saját alapanyagokból és eszközökkel főznek a szabadban és kóstoló mennyiségben megkínálják az érdeklődőket. Nemcsak a helyi, hanem a Nyíregyházán élő és dolgozó külföldi munkások, sportolók és tanulók is megismerkedhetnek az itteni ízekkel, társaságokkal, akár csapatépítő jelleggel is érdemes részt venni a rendezvényen. A jókedv, a közösségi lét szeretete és egymás tisztelete garantált. Jelentkezni vagy információkat kérni a [email protected] email címen lehet.