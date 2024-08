Az idén Nyíregyháza ad otthont a nagy múltú Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiának, melynek megnyitóünnepségét hétfőn tartották a vármegyeháza dísztermében. Az idén 28. alkalommal megrendezett, egyhetes akadémia célja, hogy a résztvevők megismerjék a tágabb szülőföldjüket és annak értékeit. A megnyitón jelen volt a szervező Honismereti Szövetség elnöke, Debreczeni-Droppán Béla, a vármegyei szövetség elnöke dr. Bene János és dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere is.

Honismereti akadémia a vármegyeházán

Fotó: Sipeki Péter

Néha nehéz őket észrevenni

A vármegyeszékhelyre korábban még nem látogatott el az ifjúsági akadémia, ugyanakkor a konferencia felnőtt szekciójának már háromszor is otthont adott Nyíregyháza.

Dr. Bene János köszöntőjében arról szólt, a fiatalok előtt álló egy hét változatos programokkal telik majd.

– Nyíregyháza kincsei mellett olyan vármegyei csodákat is megismerhetnek a résztvevők, melyek kissé távol esnek a főbb közlekedési útvonalaktól, és a hétköznapokon talán nehezebben vesszük észre őket. Rengeteg értékünk van, erről tanúskodik a több mint 200 tételt számláló vármegyei értéktár is, és bizony szép számmal vannak még olyanok is, amik feltárásra várnak. Ez viszont már nem a mi dolgunk lesz, a kollégáimmal hiszünk abban, hogy a résztvevő fiatalok között lapul a jövő értékmentő és -ápoló generációja – hívta fel a figyelmet dr. Bene János.

Az eseményről részletesen később számolunk be.