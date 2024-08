Néha nehéz őket észrevenni

A vármegyeszékhelyre korábban még nem látogatott el az ifjúsági akadémia, ugyanakkor a konferencia felnőtt szekciójának már háromszor is otthont adott Nyíregyháza.

Dr. Bene János köszöntőjében arról számolt be, a fiatalok előtt álló egy hét változatos programokkal telik majd.

– Nyíregyháza kincsei mellett olyan vármegyei csodákat is megismerhetnek a résztvevők, melyek kissé távol esnek a főbb közlekedési útvonalaktól, és a hétköznapokon talán nehezebben vesszük észre őket. Rengeteg értékünk van, erről tanúskodik a több mint 200 tételt számláló vármegyei értéktár is, és bizony szép számmal vannak még olyanok is, amik feltárásra várnak. Ez viszont már nem a mi dolgunk lesz, a kollégáimmal hiszünk abban, hogy a résztvevő fiatalok között lapul a jövő értékmentő és -ápoló generációja – hívta fel a figyelmet dr. Bene János.

– Nagyon örülünk annak, hogy egy fiatalokat megmozgató, országos program érkezett Nyíregyházára, a vármegyébe. A honismeret nagyon fontos számunkra, amit a városi értéktár is fémjelez. Érdemes ezeket az értékeket megismerni, és a hozzájuk tartozó történetekkel még élőbbé tenni – ezt már dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, az akadémia védnöke mondta el a jelenlévőknek, majd arra is kitért, a vármegyeszékhely számos látható és láthatatlan csodával várja az ide látogatókat.



Csodálatos, de törékeny

– Sokan megállnak a főtéren található papok padja mellett, ami bár elsőre egy szépen felújított utcabútornak tűnik, ennél jóval mélyebb üzenetet képvisel. A misék után e padon gyűltek össze a papok a különféle felekezetektől, ott beszélgettek, tanácskoztak, ami jól mutatja, milyen jól megfértek egymás mellett a felekezetek Nyíregyházán, s itt valóban vallásbéke volt jó néhány évtizeddel ezelőtt is. Az ilyen láthatatlan történetek miatt érdemes felfedezni Nyíregyházát és a vármegyénket – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc.