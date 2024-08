A retró vonatok mellett a Volánbusz nosztalgiaflottájának legújabb darabja, az ikonikus Ikarus 200-as típuscsalád kétszázezredikként elkészült, frissen felújított, és a június 8-i retró napon bemutatott példánya szállítja az utasokat 2024. augusztus 18-án és 19-én. A járművet természetesen fotózni is lehet a balmazújvárosi, a hajdúböszörményi és a hajdúsámsoni vasútállomáson, illetve a hortobágyi Kilenclyukú hídnál is. A csuklós Ikarus 280-asra kétféle jegytípust lehet váltani helyben, a buszvezetőnél: 3000 forintért két megállónyi távolságra érvényes szakaszjegy, 4500 forintért pedig az adott napon korlátlan számú utazásra jogosító napijegy vásárolható. A hajdúsági retró hétvége volános járatainak menetrendje a társaság honlapján található az eseményről szóló tájékoztatóban.

Nyíregyházán és térségében szintén retró autóbuszok várják az érdeklődőket az ünnepi hétvégén. A Nyíregyháza–Tiszavasvári–Tiszalök–Tiszaújváros útvonalon augusztus 18–19-én egy idén 21 éves, Ikarus E98 típusú járművel nosztalgiázhatnak az érdeklődők, Nyíregyházáról 9:35-ös, Tiszaújvárosból vissza 12:25-ös indulással. A járat Nyíregyházán csatlakozást biztosít a helyi retró járatokhoz, valamint Debrecen, illetve Budapest felé a különleges összeállítású vasúti szerelvényekhez. Tiszavasváriban, Tiszalökön a Debrecen–Tiszalök vasútvonalon közlekedő retró szerelvényekhez biztosított az átszállás. Az autóbusz a helyközi járatokon érvényes díjszabás szerint vehető igénybe, menetrendje itt érhető el.

Sínen és közúton is igénybe lehet venni a retró járműveket

Fotó: MÁV

Augusztus 17-től augusztus 20-ig Nyíregyháza helyi közlekedésében is retró autóbuszok állnak forgalomba. A megszokott péntek és vasárnap mellett a nosztalgiajáratok most egész hétvégén közlekednek, ráadásul immár egyszerre két járművel. A Nyíregyháza retró járataként ismert, eredetileg 1998-ban Berlinben forgalomba állított Ikarus 280-as csuklós autóbusz mellett a hosszú hétvégén egy Ikarus 263-as szóló busz is kipróbálható. A retró járművek a Nyíregyházi Állatparkhoz, Sóstógyógyfürdőre és Sóstóhegyre vezető vonalakon, egyes éjszakai járatokon, valamint az augusztus 20-i városi ünnepi rendezvényekhez kapcsolódóan szállítják az utasokat, emellett számos egyedi, különleges útvonalon is közlekednek majd.