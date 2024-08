Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) és a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet idén is meghirdeti Kerékpárosbarát település és Kerékpárosbarát munkahely pályázatát, amelyre önkormányzatok és munkaadók jelentkezhetnek a tavalyi évben megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformálási erőfeszítéseikkel.

A pályázatokat szeptember 30-ig lehet beadni, az eredményhirdetés novemberben várható.

A kerékpározás nem csupán szabadidős tevékenység, hanem kulcsfontosságú eszköz a közlekedés zöldítésében. Segít a szén-dioxid-kibocsátás, valamint lég- és zajszennyezés csökkentésében, illetve mérsékli a forgalmi dugókat, parkolási nehézségeket.

Az elmúlt években a kerékpározás lehetőségei töretlenül fejlődtek Magyarországon, és a jövőbeli tervek is a zöldebb és fenntarthatóbb közlekedés irányába mutatnak. Az elérendő cél, hogy a kerékpározás elterjedtebb legyen a munkába járás és az egészséges életmód szempontjából is.

A települések és munkahelyek kulcsszerepet játszanak a kerékpározás fejlesztésében, mivel megteremtik a kerékpárosbarát környezetet, amely biztonságos és kényelmes kerékpározási feltételeket biztosít és ösztönzi a kerékpározást kerékpáros utak építésével és kerékpáros programok szervezésével.

A közlekedésért felelős tárca 2006-ban indította útjára a Kerékpárosbarát település és Kerékpárosbarát munkahely pályázatát azzal a céllal, hogy a döntéshozók és városvezetők összehangolt erőfeszítéseinek köszönhetően új lehetőségek nyíljanak a kerékpározás népszerűsítésében azzal, hogy a pozitív példák, előremutató megoldások elismerésre kerülnek, valamint széles körben ismertté válnak.

Jelenleg tizenegy település és tíz cég vagy közintézmény viselheti a kerékpárosbarát címet, az új kiírás lehetőséget ad másoknak is, hogy pályázhassanak előző évi kerékpáros fejlesztéseikkel és szemléletformálási erőfeszítéseikkel. A 16. alkalommal meghirdetett Kerékpárosbarát település és Kerékpárosbarát munkahely pályázat célja, hogy felkutassa és feldolgozza az önkormányzatok és munkahelyek által 2023-ban alkalmazott pozitív kerékpárosbarát példákat és megoldásokat, majd ezeket mintaként átadja, illetve jutalmazza a rendszerszerű fejlesztéseket. Azok a pályázók nyerhetik el a "Kerékpárosbarát" fokozatot, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és környezetbarátabbá tételéért, és pozitív példaként szolgálnak mások számára.

A "Kerékpárosbarát" címre községek, nagyközségek, városok, megyei jogú városok és fővárosi kerületek pályázhatnak. A munkahelyek közül a multinacionális vállalatok, nagyvállalatok, kis- és középvállalkozások, valamint közintézmények versenyezhetnek.

A nevezések 2024. szeptember 30-ig adhatók be elektronikus úton, a KTI Nonprofit Kft. honlapján elérhető online https://www.kti.hu/kbt-kbm/ pályázói felületen keresztül, ahol a részletes pályázati kiírás is megtalálható.