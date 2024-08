Júliusban a DataHouse adatai szerint 9 685 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami mind az egy évvel ezelőtti (8 485), mind az előző havi értékhez (8 491) képest 14 százalékos növekedést jelent. Bár a második félévben behozott használt autók száma várhatóan túlszárnyalja az első féléves adatokat, az éves bővülés mértéke a JóAutók.hu előrejelzése szerint mérsékelt lesz, 5 százalék közelében marad.„A reálkeresetek bővülése előbb-utóbb törvényszerűen a használtautó-importban is érezteti a hatását – magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – A jelenlegi adat már jelezheti egy fokozatos növekedés kezdetét, de a stabil fellendülést továbbra is számos tényező akadályozza. A kinti áremelkedések miatt az import árelőnyének mértéke továbbra is elmarad a covid előtti évekétől, emellett az euró jelenlegi, 400 forintot közelítő árfolyama is csökkentik a külföldön keresgélő vásárlók esélyeit. ”

A behozott használt autók között a legnépszerűbb márka továbbra is a Volkswagen 12,5 százalékos részesedéssel, melyet az év eleji kis megingást követően ismét az Opel követ hajszálnyival előzve a Fordot (mindkettő 8,8 %). A negyedik helyet az Audi (6,7 %) tartja, az ötödik helyen azonban most a BMW (5,8 %) áll, átvéve az immár őt követő Mercedes (5,5 %) tavalyi pozícióját.

A használtautó-import mennyisége 2024 első hét hónapjában összesen 63 459 volt, ami 2,4 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 61 976-os értéket. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma már 71 860 volt, ami 10,7 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi 64 936-os mennyiséget.