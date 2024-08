Ha gyerekként a nyári szünetben véletlenül eszünkbe jutott az iskola, ürességtől kongó, sötét folyosókat és tantermeket képzeltünk el – és nagyobbat nem is tévedhettünk. Az oktatási intézményekben ugyanis csak akkor tudják elvégezni a nagyobb javítási, helyreállítási, felújítási munkáltokat, amikor a diákok nincsenek láb alatt és a tatarozás nem zavarja meg a tanórákat.

Zökkentőmentes kezdés

– A vakáció kezdete óta folyamatosan dolgoznak az iskoláinkban. A közfoglalkoztatottaknak és az iskola technikai munkatársainak köszönhetően megszépültek a folyosók, tisztító meszelést kaptak a mellékhelyiségek – ehhez az anyagi forrást a Mátészalkai Tankerületi Központ biztosította – mondta el lapunknak Hajdu Henrietta. Az Encsencs-Penészlek-Nyírvasvári Általános Iskola intézményvezetője hozzátette: természetesen a takarítás sem maradhat el, hogy szeptemberben szép, tiszta, rendezett környezet fogadja a gyerekeket.

A Mátészalkai Tankerületi Központ valamennyi iskolájában jelenleg is tartanak a nyári karbantartási munkák. A vakáció fenntartói-működtetői teendőit a központ évek óta a kialakult jó gyakorlat alapján tervezi meg intézményeiben azok vezetőinek bevonásával: év közben a szokásos karbantartásokat és szükséges kis javításokat elvégzik, a nagyobb karbantartási munkálatokat pedig nyárra ütemezik.

– A nyírvasvári tagintézményünkben meg kellett javítani a tetőt, Penészleken padokat tettünk rendbe, illetve megújult az öltöző olajlábazata. Encsencsen is elvégezték a legszükségesebb karbantartási munkálatokat, amibe duguláselhárítás is belefért. Mindent megcsináltunk, ami a zökkenőmentes tanévkezdéshez szükséges. A tankerület minden alkalommal időt és energiát fordít arra, hogy az oktatás minősége ezen a téren se szenvedjen csorbát – hangsúlyozta Hajdu Hen­rietta.

– A jó állapotban lévő épület költségvetési érdek, hiszen kisebb a fűtésszámla télen, ha nyáron megjavítják a nyílászárókat és jó a szigetelés, és nincs akkora vízszámla, ha nem csöpögnek a csapok.

Még tart a tetőcsere

A nyíregyházi Jókai Mór Református Általános Iskola és Óvodához négy épületegység tartozik, az intézményben közel hétszáz gyerek tanul 26 osztályban, szeptemberben 88 elsős ül be az iskolapadba. Mint ismert, két évvel ezelőtt egy nagyobb felújításon esett át az oktatási intézmény, melynek fenntartója a református egyház. Akkor új épületszárnnyal, egy impozáns három szintes épületegységgel gazdagodott az iskola, amelyben a hatalmas tornaterem mellett hat új tantermet is kialakítottak, modern berendezési tárgyakkal szerelték fel a Színház utcai épületet.

– Jelenleg a Bethlen Gábor utcai épület tetőcseréjét végzik, ez a legrégebbi egysége az iskolánknak, ahol a felújítással a szeptemberi iskolakezdésre végzünk is – mondta el Mócsánné Nagy Ágnes igazgató. Hozzátette, kisebb karbantartási munkákat a Kálvin téri épületben is ütemeztek, ide járnak az alsó tagozatosok diákok.

– A Kálvin téri iskolánk udvarán a tanórák közti szünetekben egyszerre 350 gyerek játszik az udvaron, elképzelhetjük. Ilyenkor tesszük rendbe, árnyékolókat rakunk fel, napvitorlákat szereztünk be, ezen kívül az emeleti helyiségekbe klímákat is szereltettünk. Az iskola udvara tele van fákkal, cserjékkel, hogy zöldövezetben érezhessék magukat a diákok, újabb cserjéket telepítettünk.