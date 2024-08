A Nyíregyházi Egyetem másodszor rendezte meg a kéthetes programot, ami a külföldi diákoknak kínált kiváló lehetőséget a magyar nyelv és kultúra megismerésére. Egyiptomból, Olaszországból, Észtországból, Belgiumból, Ukrajnából és Angliából érkeztek hallgatók, akiknek a campus területén igényes felszereltségű apartmanokat, napi háromszori étkezést, és magas szakmai színvonalú, akkreditált képzést, valamint tankönyveket is biztosítottak. A napi hat órányi magyarnyelv-tanulás mellett délutánonként színes kulturális programokat szerveztek nekik.

– Nagy izgalommal vártam a programot, ami összességében érdekes, változatos, tartalmas volt – mondta az angliai Newcastle városából érkezett Alexander Henderson. – Ez a két hét jó volt arra, hogy bővüljön a szókincsem, felismerjem a szavakat és mondatokat formáljak. Kiváló oktatókkal találkoztam a Nyíregyházi Egyetemen. Biztosan tartjuk a kapcsolatot a jövőben is mindazokkal, akikkel részesei voltunk az intenzív, két hetes kurzusnak.

A nyári egyetemet a Tempus Közalapítvány támogatta. A képzés kereteit az intézmény Felnőttképzési Irodája biztosította, és a teljes program szervezésében, lebonyolításában közreműködtek az iroda munkatársai. A kurzuscsoportokat, valamint a kulturális programokat a Nyíregyházi Egyetem oktatói, Nagyné dr. Schmelczer Erika, Végsheőné Cseh Erzsébet és dr. Kiss Kálmán vezették.

– A hallgatók többek között tokaji és szatmári kiránduláson, étel- és borkóstoláson, múzeumi és állatpark-látogatáson ismerhették meg térségünk értékeit, nevezetességeit – közölte dr. Kiss Kálmán.

A művészetkedvelő és zeneművész egyetemisták a Cantemus Gyermekkar próbáján is részt vehettek, ahol Szabó Dénes Kossuth- és Liszt-díjas karnagy munkájának kulisszatitkaiba is bepillanthattak.

A magyar nyelvi képzést szóbeli vizsga és írásbeli teszt zárta. Valamennyi hallgató sikerrel teljesítette a követelményeket, amelyről záróünnepségen saját műsorukkal is számot adtak. Érzelemdús volt a búcsú, a visszatérés és a viszontlátás reményében köszöntek el egymástól.