– Színházi duó-koncert az alcíme a rendezvénynek, amit az Anna and the Barbies ad elő Kálloy Molnár Péter színművésszel. Egészen egyedi, különleges este elé nézünk – mondta Bódis Gábor, a Mandala Dalszínház ügyvezetője.

Az Anna and the Barbies a közösségi oldalán érzékeltette, hogy az együttes tagjai is nagyon várják a rendkívüli alkalmat: „Az a hatalmas megtiszteltetés ért minket, hogy augusztus 21-én Kálloy Molnár Péter színművész is csatlakozik hozzánk! Lezajlott már az első közös próba is, és várjuk, hogy ti is átélhessétek velünk ezt a csodát!”