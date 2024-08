A nyíregyházi Guido Lovaspark nyolcadik alkalommal rendezi meg Lombhullató Patacsatáját, amelynek címvédője a Debreceni Lovasklub kiválósága, Beri Tibor, aki rendszeresen az élmezőnyben végez, számos vándorkupa tulajdonosa. Az augusztus 18-ai, 10 órakor kezdődő megmérettetésen kiderül, ezúttal is sikerül-e megnyernie a fődíjat. Kísérőprogramok közül is választhatnak a versenyre látogatók: lesz körhinta és légvár, de bohócok és fajátékok is várják a kicsiket, akik szülői engedéllyel lóra is pattanhatnak.