Mint ismert, vasárnap este a Kolozsvár felől Budapestre tartó Claudiopolis InterCity (IC 74) kisiklott a Keleti pályaudvar közelében, akadályozva a főpályaudvar forgalmát. A műszaki mentés hétfőn is folytatódott, emiatt a Keletibe tartó vonatok más állomásokra futnak be, illetve más állomásokról indulnak, és továbbra is jelentősen hosszabb eljutási időre kell számítani. A vonatok menetrendjében nagy változás van a helyreállításokig, érdemes folyamatosan tájékozódni. Utasok beszámolója alapján, volt aki Nyíregyházáról 7 óra alatt ért több átszállással, pótlóbuszokkal Budapestre.

A MÁV tájékoztatása szerint a ceglédi vonalon 20-40 perces késésekre, valamint rövidebb útvonalon közlekedő járatokra lehet számítani, mert Kőbánya alsó és a Nyugati pályaudvar között egy szakaszon csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok.

Várhatóan kedd délelőtt állhat helyre a vasúti forgalom a Keleti pályaudvaron, azt követően, hogy vasárnap este a pályaudvar előtt kisiklott a Claudiopolis Kolozsvárról közlekedő InterCity vonat öt személykocsija - jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Pafféri Zoltán a helyszínen tartott hétfői sajtótájékoztatón közölte: a balesetben senki nem sérült meg, jelenleg tart a baleseti elhárítás. Utána mérik fel a károkat, majd állapítják meg a baleset okát, ezt követően adják át a forgalomnak a pályaudvart.

A gyors baleseti elhárítás annak köszönhető, hogy daru helyett emelőkkel tették vissza a kocsikat a sínre, így nem kellett megbontani a pálya fölötti felsővezeték-rendszert - tette hozzá. Forrás: Mti