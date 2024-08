Két nap alatt négy helyszínen cserélnek tapasztalatot a szervezetek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ és a Miniszterelnökség szervezésében. A kerekasztalbeszélgetés-sorozat első állomása kedden a vármegyeháza volt.

– A rendezvények célja, hogy a civilekkel egy munkaértekezleten átbeszéljük az őket érintő kérdéseket. Jelenleg is a megvalósítási szakaszban tartanak azok a pályázatok, amiket 2023-ban és ez év legelején írtak ki. A kormányzat azzal, hogy már a programévet megelőzően kiírja a pályázatokat, és tavasz elejére-közepére már a források is ott vannak a kedvezményezetteknél, nyugodt, kiegyensúlyozott gazdasági hátteret biztosít a szervezeteknek – hangsúlyozta Kiss András, a központ operatív igazgatója, a Hierotheosz Egyesület főtitkára.

– Erre a biztonságra a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben nagy szükség van, hiszen ezek a civil szervezetek egy társadalmi, közösségi hálót szőnek a helyi társadalom köré. Élményt, lehetőséget adnak, közösséget teremtenek, gyerekeknek, fiataloknak, időseknek szerveznek programokat, szociálisan hátrányos helyzetű embereket segítenek, és nem utolsósorban munkahelyet teremtenek itt a vármegyében is.

Aktívak a civilek

Baracsi Endre elöljáróban leszögezte: a vármegyei önkormányzatnak mindig nagyon fontos volt az a civil szervezeti hálózat, mely a legkisebb falvaktól a nagyvárosokig összetartói és mozgatói a helyi közösségeknek.

– Éppen azért minden olyan támogatást megadunk a nekik, amivel erősíthetjük őket. Fontos, hogy meglegyenek azok a csatornák, ahol információkat szerezhetnek a forrásokról, melyeket felhasználva megvalósíthatják a terveiket – tette hozzá a vármegyei közgyűlés alelnöke.

– A Nemzeti Együttműködési Alapban elnyert támogatások tekintetében a 19 vármegye közül Szabolcs-Szatmár-Bereg a második – árulta el dr. Kecskés Péter. A Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztályának vezetője hozzátette: ez egy nagyon erős eredmény, akár a NEA összevont, akár az egyszerűsített vagy normatív támogatásait nézzük.