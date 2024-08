A Nyugati pályaudvarról 10:00-kor Ceglédre indult Z50-es vonat (2814) hétfőn a Mexikói úti aluljáró közelében elütött egy embert. A baleseti helyszínelés miatt a Nyugati pályaudvar és Zugló között csak korlátozással, egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért várhatóan délutánig a ceglédi vonalon jelentős késésekre, rövidebb útvonalon közlekedő, illetve kimaradó járatokra is lehet számítani – tájékoztatott a MÁV. Több S50-es vonat nem közlekedik, amelyik közlekedik pedig csak Kőbánya-Kispestig, illetve onnan is indul. A Z50-es vonatok csak Kőbánya-Kispestről indulnak, illetve addig közlekednek, Monor és a főváros között S50-es vonatként közlekednek. A Napfény, a Nyírség és a Tokaj InterCityk, valamint a Cívis InterRégiók Kőbánya alsón is megállnak. A Nyugati pályaudvarról 10:25-kor Debrecenbe induló Cívis InterRégió (6092) minden állomáson és megállóhelyen megáll.