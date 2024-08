Megkezdődött a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség által elindított Szeretem, megvédem! elnevezésű toborzókampány keretében bevonult katonák vegyvédelmi és tűzakadály-kiképzése Ócsán – tájékoztatott a Honvédség. Tőkés Bertalan alezredes arról számolt be, a katonák a kiképzés során megtanulják, válság esetén hogyan kell a védőeszközeiket használni, felkészülnek a harci tüzek kezelésére, a foglalkozás utolsó részeként pedig végigmennek a tűzakadálypályán. A kiképzésen részt vevő honvédek között hivatásos, szerződéses és tartalékos katonák is vannak – tették hozzá. Vármegyénkben az MH. vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred is várja azokat, akik szeretnék katonaként szolgálni a hazájukat.