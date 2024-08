Még az olimpia alatt történt, de érdemes róla beszélni. A szomszédom, egy már nem fiatal asszony, kihasználva a napos időt, a sóstói strand pihenőmedencéjét választotta feltöltődésre. Ott ellazult, élvezte a meleg gyógyvizet, és örült annak, hogy az élet milyen sok szépet tartogat neki. Boldognak érezte magát. Ottlétét egy, a medence közelében lévő hatalmas képernyő-kijelző s főként annak igen erős hangereje keserítette meg. Éppen a párizsi olimpia versenyeit közvetítették. Az idős hölgy szereti a sportot, örült Milák Kristóf aranyérmének, elismeréssel adózott Hámori Luca teljesítménye előtt, s nagyon boldoggá tette a többi magyar sportoló derekas helytállása is. Viszont semmi kedve nem volt a szünet nélküli harsány riporteri, kommentátori szövegeket, beszédeket hallgatni. Az asszonyt nem abból a fából faragták, hogy némán viselje el a kényszerű körülményeket, ezért betelefonált a fürdő irodájába. A vonal túlsó végén lévő kedves hölgytől azt kérte, hogy ha módjában áll, tegyen valamit a tévé hangjának lehalkítása érdekében. A néni hálát adott Istennek, hogy sikerrel járt, mert egy-két perc múlva a kijelzőhöz lépett egy fehér ruhás férfi, s lejjebb vette a hangerőt. Hogy a harsogó olimpiai tudósítások nemcsak a szóban forgó asszonynak voltak ellenére, azt az is bizonyítja, hogy a pihenőmedencében tartózkodók egyike sem ragaszkodott a sportbeszámolók szinte fülsiketítő voltához.

A néni csodálkozva látta, hogy a medencébe érkező párok ezt követően is szinte szoborként ültek a vízben, s fél órákig sem szóltak egymáshoz egyetlen szót sem. Lehet, akkor is ezt teszik, ha otthon vannak? Talán azt gondolják, hogy nincs szükség az élő, emberi szóra, hiszen fölöslegessé teszi azt a tévé, a rádió, a számítógép és a telefon?

