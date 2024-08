mmár ötödik alkalommal készítik el a város új kenyerét Záhonyban, a Tájházban – tette közzé az intézmény. A kenyerek mellett a közkedvelt kenyérlángosokat is megkóstolhatják a résztvevők augusztus 18-án 14 órától egy pohár limonádé kíséretében. A finom ízek mellett programokkal is készülnek a szervezők, ugyanis arcfestésre, hajfonásra és egyéb kézműves foglalkozásokra is várják majd a kicsiket és a felnőtteket is.