Több beruházás is befejeződött az elmúlt hetekben Nyírbogdányban. Lisovszki Tamás, a település polgármestere arról számolt be Nyírbogdány közösségi oldalán, a járdafelújítási program keretében elkészült a Kossuth utca járdafelújításának első üteme: közel 350 méteren kapott új térburkolatot a szakasz. A beruházás során felszámoltuk két ingatlan rossz állapotú kapubejáróját is rendbe tették, amelyek így gépkocsival is megközelíthetőek lettek.

A beruházás második ütemének megvalósításához pályázatot nyújtott be az önkormányzat, melynek eredménye szeptemberben várható – tette hozzá a polgármester. Az említett ütemben további 370 méter járdát újítanak fel. Ebből 190 méter pályázati támogatásból, a maradék 180 méter pedig az önkormányzat saját forrásából készül el