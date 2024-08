Élményt jelent

Mint megtudtuk, ebben az évben is küldtek már be írásokat. Várhatjuk, hogy azok is olvashatók lesznek talán a tavalyiakkal egy kötetben. Bízunk benne, hogy az önkormányzat később is folytatja a pályáztatást, s az ismét pályázók mellett mások is kedvet kapnak élményeik, történeteik leírására! És reméljük, hogy aki szeretné ezeket elolvasni, megtalálhatja és elolvashatja majd a gyűjteményes könyveket a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban.

Erdélyi Tamás