– Az Mathias Corvinus Collegium (MCC) évtizedek óta dolgozik azon, hogy a tehetséges magyar diákok elmélyítsék retorikai képességeiket, különböző érveléstechnikai módszereket sajátíthassanak el. Az MCC Vitaakadémia e célok mentén hirdet térítésmentes képzését mindazoknak, akik fejlesztenék kritikai gondolkodásukat, és frissen megszerzett ismereteiket különféle vitaalkalmakon is szívesen kipróbálnák. Az érdeklődők szeptember 22-ig jelentkezhetnek az egyetem és munka mellett végezhető, egyéves vitavezető-képzésre – juttatta el közleményét a tehetséggondozó hálózat szerkesztőségünkhöz. Azt írják, a több mint 28 éve működő Mathias Corvinus Collegium (MCC) tehetséggondozó és közösségépítő tevékenységének mindig is szerves része volt a gyümölcsöző, nyílt viták ösztönzése és szervezése: az MCC célja, hogy fejlessze a racionális vitakultúrát hazánkban. Annak érdekében, hogy az évtizedek alatt felhalmozódott vitamódszertani, érveléstechnikai tudás minél többek számára válhasson hasznossá, 2019-ben megalakult az MCC Vitaakadémia. A Vitaakadémia alapprogramjának számító Vitavezető-képzés résztvevői megismerik az érvelés módjait, a racionális vita szabályait, a különböző vitaformátumokat. Alapvető érveléstechnikai, informális logikai és vitamódszertani ismeretekkel gazdagodnak, és képessé válnak a tanultakat továbbadni, ahogy önálló vita alkalmak megszervezésére és ezek moderálására, értékelésére is. A módszertanilag is rendkívül színes képzést e-tananyagok, kézikönyv, intenzív gyakorlatorientált hétvégék, személyes szakmai mentorálás segíti. Az egyéves Vitavezető-képzés elvégzése után az érdeklődők a Vitaakadémia Vitatréner, majd Mentor képzési programjában fejleszthetik tovább tudásukat, és vitavezetőként szerepet vállalhatnak az MCC Vitaakadémia egyedi, egész Kárpát-medencét átszövő tehetséggondozó és közösségépítő programjaiban. Az MCC Vitaakadémia képzéseiről és a felvételi jelentkezés feltételeiről a program honlapján és facebook oldalán találhatnak bővebb információkat, olvasható a közleményben.