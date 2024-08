Már a hatodik turnus résztvevői is hazaérkeztek a Balatonról. Ezúttal a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium és az Apáczai Csere János Általános Iskola diákjai táboroztak együtt az önkormányzat szigligeti gyermeküdülőjében.



Élményekkel gazdagodtak

„A két iskola 85 diákja (az Apáczaiból 38, az Eötvösből 47 tanuló) élvezhette a dr. Hudákné Fábián Nóra táborvezető által szervezett változatos és élménydús programokat – derül ki az élménybeszámolóból. – A vasárnapi indulás után a kényelmes buszoknak, a segítőkész buszvezetőknek és a jó társaságnak köszönhetően az utazás nem is tűnt nagyon hosszúnak. Délután már a szigligeti strandon voltunk, ahol az utazás fáradalmait kipihenhettük a Balaton vizében. Az időjárás végig a kegyeibe fogadott minket, így mindennap tudtunk strandolni.

Hétfőn a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőbe látogattunk el. Ez a program mindig hatalmas élmény mindegyik gyermeknek, mert a kisebbek és nagyobbak is egyaránt jól szórakozhatnak a csúszdákon, a hullámfürdőben, a különféle vizes ügyességi játékokon.

Kedden délelőtt a Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpontot fedeztük fel. A fogadóépületben 7 terem látnivalói kalauzoltak minket a karsztvidékek csodálatos világába. A térhatású fotók és a bemutatófilm segítségével magunk is föld alatti felfedezőutakon járhattunk. A gyerekeket kúszóbarlang is várta. A tavasbarlang látogatható részébe 73 lépcsőfok vezetett le, ahol a levegő páratartalma 95-98 százalékos, a hőmérséklet pedig körülbelül 20 fokos volt. A 70 méter száraz és a 180 méter vízzel borított, csónakázható járat mészkő falait a karsztvíz gyönyörű alakzatokká formázta. Hatalmas élmény volt mindenki számára.

Szerda délután Sümegen a történelmi lovasjátékok bemutatóján vettünk részt. Először a kiváló lovasok a spanyol lovasiskola széles repertoárjából adtak lenyűgöző bemutatót, majd egy fantasztikus mongol lovaskaszkadőrshow következett. A bemutatón íjászatot, majd csatabárd és dárda hajítását izgulhattuk végig, láthattunk lovas- és gyalogosbajvívásokat kardokkal, pajzsokkal, buzogánnyal. A legnagyobb élményt a lányok számára egyértelműen a lovagok szegfűosztása jelentette.

Csütörtök délelőtt felsétáltunk a szigligeti várba, ahol a solymászbemutató során különböző méretű, korú és fajtájú ragadozó madarakkal ismerkedhettünk meg. A sok érdekesség mellett a legjobb az volt, amikor a solymászok a fejünk felett reptették a madarakat. A vár fantasztikus panorámája és a várfagylaltozó leírhatatlanul finom fagylaltjai az idén is elvarázsoltak bennünket. A délutáni strandolás érdekessége volt, hogy találkoztunk Győrfi Pállal, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjével. A tanulók kihasználták az alkalmat, és több közös fotó is készült. Vacsora előtt elsétáltunk a kikötőbe, ahol nem maradhatott el a fotózás az elénk táruló panorámáról.

A csütörtök esti beszélgetős-zenés záróbulival köszöntünk el a héttől, az új barátoktól, a pingpongozásoktól, a kondiparkos összegyűlésektől, az esti közös dinnyeevéstől, a hatalmas nevetésektől és természetesen a Balatontól.”