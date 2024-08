Krúdy Art Mozi, Nyíregyháza

Augusztus 26., hétfő

15.30: A tea illata, francia-tajvani-luxemburgi-mauritániai filmdráma

A harmincas évei elején járó elefántcsontparti nő, Aya megbotránkoztatja környezetét, amikor az esküvőjén nemet mond a vőlegényének. Kínában kezd új életet, egy teaüzletben talál munkát. Főnöke, a 45 éves Caj tea iránti szenvedélye lenyűgözi Ayát. A lány a tanítványává válik, és miközben megismerkedik az ősi szertartásokkal és a tea művészetével, kapcsolatuk gyengéd szerelemmé érik. A tea illata kontinenseken és kultúrákon átívelő, a képzelet és valóság határán lebegő szerelmes történet.

17.30: Utazás válás ellen, francia vígjáték

Christophe éveken át elhanyagolta a családját. Amikor felesége, Charlotte bejelenti, hogy válni akar, a férfi arra kéri, hogy egy utolsó közös utazás során keressék fel kapcsolatuk legfontosabb helyszíneit. Az utazásra tizenéves gyerekeiket is magukkal viszik.

19.20: It Ends With Us - Velünk véget ér, amerikai romantikus dráma

A világsikerű, izgalmas regényről már a megjelenésekor ordított, hogy ebből filmnek kell lennie. Az érzelmes, felkavaró és fordulatos mozi igazán különleges lett, és ennek az egyik kulcsa Blake Lively emlékezetes játéka.