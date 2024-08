A kitüntettek méltatása:

Révész Bálint Magyarország egyik legjelentősebb logisztikai és szállítmányozási nagyvállalatának tulajdonosa. Egyik vállalata, a Lerton Trans Kft. nyíregyházi székhelyű. Jelenleg az első osztályban játszó futballklub, a Nyíregyháza Spartacus tulajdonosa. Révész Bálint a technikai sportok megszállott rajongója is. 2019-ben megalapította a Révész Racing Kft-t., melyhez Kiss Norbert, akkor kétszeres Európa bajnok kamionversenyzőt szerződtette pilótának. Mára ebből is sikertörténet lett; Dr. Olvasztóné dr. Ésik Katalin a Debreceni Orvostudományi Egyetem elvégzését követően a nyíregyházi Jósa András IV. belgyógyászati osztályán kezdett dolgozni. Jelenleg háziorvos praxisban a 17-es számú körzetben látja el a betegeket. Nem csak a betegei körében elismert, hanem az oktatás területén is jelentős szerepet vállal. A Debreceni Egyetem Háziorvosi Tanszékének címzetes oktató főorvos kinevezést is megkapta; Andrikó Imre több mint 50 éves szakmai tapasztalatot tudhat maga mögött cipészként. Gyermekeinek készítette az első néptáncos cipőket, amiknek végül a mesterévé vált. Számtalan nyíregyházi táncegyüttes, népdalkör, hagyományőrző csoport viseli az általa készített lábbeliket. Az ország különböző részein szervezett néptáncfesztiválok, illetve népi rendezvények rendszeres résztvevője; Dr. Csorba Sándor emeritus professzor, 1957-ben végzett az ELTE Bölcsésztudományi Karán magyar-történelem szakon kitűnő eredménnyel. Ezután a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium alapító tanári tagja és iskolai könyvtárosa lett. 1962-től a Magyar Szakmai Munkaközösség, az Önképzőkör, valamint az Irodalmi Színpad vezetője is volt. Közben a TIT Idegen Nyelvi Szakosztály alapító elnöke lett. 1978-ban doktorált Budapesten. Nyugdíjba vonulása után is tovább oktatott, ma is számos előadást tart, valamint folyamatosan publikál.