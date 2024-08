Képzeljünk el egy harmincas éveiben járó nőt, akinek teljesen természetes, hogy napi 10-12 órát dolgozik, majd otthon is a szakmáján agyal. Késő esténként hozza be lemaradását a háztartási munkában, túlhajtja magát. A nő egy közepes vállalkozásnál dolgozik, szereti, amit csinál, céges arculatokat tervez, ötleteket hagy jóvá, egy kisebb csapatot irányít. A fizetésre sem panaszkodik, ezért amikor valaki megkérdezi tőle, sokat dolgozik-e, kerek perec rávágja: „igen, de megéri”. Ezt az életvitelt egy hozzá hasonlóan ambiciózus férj mellett teheti meg, akinek szintén sokat jelent a munkája, bár ő képes meghúzni a határvonalat munka és magánélet között, erre figyelmezteti feleségét is. A kettőjük kapcsolata akkor törik meg, amikor a nő már a közös programokat is lemondja, feleslegesnek tartja a meghitt időtöltést, az intimitást, és elfogynak lassan a közös célok is, jönnek cserébe a kíméletlen konfliktusok...

Most mondhatja az olvasó, hogy száz és száz hasonló párkapcsolati problémáról hallott már, és egyébként is neve sincs az említett hölgynek. Nem is a neve a fontos, sőt, ráadásul nem is párkapcsolati gyökerű problémáról van szó, valami egészen másról.

Rögös a kiút

Rögeszmés munka, munkaalkoholizmus, munkafüggőség. Így hívják ezt az állapotot. Hasonló „lefolyású”, mint bármilyen addikció, amiből rögös a kiút.

– A munkamánia vagy munkaszenvedély korántsem új jelenség. Egy olyan függőség, amely háttérbe szorítja az érintett magáné­letét, társas kapcsolatait: az élet értelmévé, a legfontosabb és kizárólagos tevékenységgé a munka válik az egyén számára – magyarázta Nagy Annamária, a nyíregyházi Talentum Alapítvány munkatársa.

Korábban már írtunk a szenvedélybetegeket segítő szervezetről, kik megkerestek minket, s kérték, hogy a munkamániáról beszélhessenek, hiszen egyre több embert érint a jelenség.

Az úgynevezett alacsony küszöbű ellátásban ingyen kaphat segítséget, aki a Talentum Alapítványhoz fordul – tudtuk meg Nagy Annamária szociális munkástól.

Sóvárgás a munka után

Sok-sok ember szeret dolgozni, mégsem lesz mindből munkamániás. – Hogyan fejlődhet ki a kóros szenvedély? – tettük fel a kérdést. Mint megtudtuk, számos tényező befolyásolja a kialakulását, társadalmi, gazdasági, szociális, és személyiségbeli faktorok egyaránt. Nagyon sokan belemenekülnek a munkába a magánéleti kudarcaik elől, másokban a bizonyítási kényszer dolgozik, vagy hogy másokat legyőzzön, beelőzzön. Különböző okok állhatnak a hátterében, azonban ugyanazokról a jelekről ismerhető fel a munkaalkoholista ember.

– A munkamániásoknál megfigyelhető a szenvedélybetegekre jellemző sóvárgás, tolerancia (ez esetben egyre nagyobb mennyiségű munkára van szüksége ugyanazon pszichés hatás eléréséhez), ha pedig nem kapja meg, elvonási tünetek jelentkeznek nála. Életének középpontjában a munkája áll, ezáltal a kapcsolatait fokozatosan elveszíti, s a szabadidejét sem tudja eltölteni, ahogyan szeretné, mert mindig a munkáján gondolkodik. Ezek az emberek nincsenek ott gyerekeik iskolai szereplésén, mellőzik a családjukat, barátaikat, sok esetben elhanyagolják még az egészségüket is. A túlhajszolt életmódból a sok munkából adódóan fizikai tünetként megjelenik az álmatlanság, a magas vérnyomás, a gyomorfájás, fejfájás, szívritmuszavarok. Viselkedési tünetként a nyugtalanság, stressz, indulatkitörések, hiperaktivitás, feledékenység, hangulatváltozások. Sajnos csak egy bizonyos pontig tudunk segíteni, ahol hosszú éveken át fennáll a probléma, ott pszichológus vagy pszichiáter bevonására is szükség van – hangsúlyozta Nagy Annamária.

Hogy mennyire játszik mindebben szerepet a személyiség? Évtizedek óta kutatják, annyi elmondható, hogy amíg az egészséges ember úgy gondolja: „minél jobban bízom magamban, annál jobban fogok teljesíteni”, addig a munkafüggő úgy érzi, akkor válhat értékes és magas önértékelésű emberré, ha minél többet és jobban teljesít.

Az alacsony önbecsülés, a fejletlen énkép elvezethet a munkaalkoholizmusig, hiszen az illető a munkabírásával, a munkahelyi sikereivel szeretne bizonyítani (elsősorban szüleinek, a családjának).