Hazánkban a lakosság mintegy két százaléka allergiás a rovarcsípésekre, Európában a legtöbben a méhek és darazsak mérgére érzékenyek. Dr. Kiss Csabának több olyan betege is van, akik életét csak a gyors beavatkozás menti meg, ha megcsípi őket egy méh vagy darázs. – Azok, akik nem allergiások ezeknek a rovaroknak a mérgére, csak helyi reakciót tapasztalnak csípés esetén. A szúrás helye akár nagyobb tenyérnyi területen megdagadhat, viszketés, fájdalom kísérheti, ám lokális kezeléssel néhány napon belül elmúlik. A jegelés, vény nélkül kapható antihisztamin vagy szteroid tartalmú kenőcs enyhíti a kellemetlen tüneteket – mondta el kérdésünkre a kótaji háziorvos.

Adrenalin injekció

A súlyosabb tünetek – kiütés, ödéma, szédülés, gyengeség, hányás, vérnyomáscsökkenés – jelennek meg, ha a nyaki, szájüregi arcterületen duzzanat alakul ki, azonnali beavatkozásra van szükség, mert légzészavarhoz, életveszélyes állapothoz vezethet. – Mindenképpen hívni kell a 112-t, hiszen a mentőktől kapott gyógyszereket életet menthetnek. – Azoknál, akik tudják, hogy allergiások a méh- vagy darázscsípésre, mindig kell lennie Epipennek vagy Anapennek – hangsúlyozta a szakember. – Ezek szintetikus adrenalint tartalmazó injekciók, amiket csípés esetén azonnal be kell adni. Laikusok is be tudják szúrni, egyszerűen csak rá kell szorítani a combra, a gomb megnyomásával pedig a megfelelő mennyiségű gyógyszer jut a szervezetbe. Az injekcióknak van felnőtt és gyermek változatuk is, és a háziorvos is felírhatja – magyarázta dr. Kiss Csaba.

Talán kevésbé közismert, hogy vannak eljárássok, amik jelentősen enyhíthetik vagy akár meg is szüntethetik az allergiás tüneteket. – A deszenzibilizálás vagy specifikus immunterápia során megtanítják a szervezetet arra, hogy ne reagálja túl a méreganyagot. Ez egy nagyon hosszú folyamat, eltart több mint egy évig is, de el lehet vele érni, hogy az allergiások ne reagáljanak olyan súlyosan a darázs- vagy méh­csípésre. – Fontos tovább, hogy attól, hogy valakit már többször csípett meg darázs, és nem volt soha semmi különösebb baja tőle, az nem jelenti azt, hogy a későbbiekben nem lehet rá allergiás – figyelmeztet a háziorvos. – Tehát, aki a sokadik csípés után komolyabb tüneteket tapasztal, ne legyintsen, mondván, úgysem vagyok allergiás. Kezelje a fentiek szerint, ugyanis korábbi csípések hatására kialakulhat egy túlzott érzékenység a rovarok mérgére.