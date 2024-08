– Jósavárosban 14 esztendővel ezelőtt is volt már fiókkönyvtára a Móricz Zsigmond Megyei és Városi könyvtárnak, majd megalakult a Nyírség Könyvtár Alapítvány, és átvették a könyvtári feladatokat a városrészben. Az élet úgy hozta, hogy az alapítvány nem képes tovább üzemeltetni az intézményt, így az önkormányzattal egyeztetve, a városvezetés támogatása mellett ismét a megyei és városi könyvtár veszi át e feladatot – tudatta Tomasovszki Anita, a megyei és városi könyvtár igazgatója csütörtökön, a Nagy tervekkel éledt újjá a könyvtárén. Az intézmény új helyen, megújult formában és számos szolgáltatással várja a könyvbarátokat, és az fenntartó nem titkolt célja, hogy az olvasás népszerűsítése mellett egy új közösségi színtér is váljon belőle a városrészben.

Szolgáltatások kicsiknek, nagyoknak

Az igazgató hozzátette, az épület teljes körű átalakításon esett át, melyet megelőzően a megyei és városi könyvtár munkatársai több mint 20 ezer kötetet – melyek összesen mintegy 800 kilogrammot nyomnak – dobozoltak be, és szállítottak el. – Segítségünkre voltak a nyári diákmunkások is. A kötetek között akadtak érdekesés ritka példányok, melyek a helyismereti gyűjteménybe kerültek. A fiókkönyvtár polcain jelenleg mintegy ötezer könyv sorakozik, melyeket a központi, illetve egyéb fiókkönyvtárakból osztottunk ide. Van gyermeksarok leporelló-könyvekkel, apróbb játékokkal és gyermekbútorral. Azt valljuk, hogy már egészen kicsi korban meg kell szerettetni a gyermekkel a könyveket és az olvasás világát, aminek a legkiválóbb helyszíne a könyvtár. A nagyobbakat ifjúsági irodalom, tudós könyvek várják. A felnőtteknek szak- és szépirodalommal, továbbá romantikus könyvekkel, krimikkel és sci-fikkel is készültünk, továbbá hamarosan elérhető lesz a folyóirat-olvasó is – ismertette a fiókkönyvtár állományát Tomasovszki Anita.

Fontos a lakosság életében

– A kollégák rengeteget dolgoztak a nyáron, hamarosan felvesszük a kapcsolatot a környező iskolákkal, óvodákkal, és változatos foglalkozásokkal várjuk majd a kis olvasókat. A Jósavárosi Irodalmi Kör és a helyi civil szervezetek rendezvényeinek is helyszínt biztosítunk majd a jövőben – hangsúlyozta az igazgató.