A magyar film a születése pillanatától kultúránk fontos része, a XX. század mozgóképes lenyomata. Történetének 120 évéről a Nagylátószög – 120 éves a magyar film című filmtörténeti kiállítás adott átfogó képet, amit a Ludwig Múzeumban mutattak be 2021-ben.

A Nemzeti Filmintézet (NFI) – Filmarchívum által összeállított tárlathoz több száz magánszemély és intézmény járult hozzá film­történeti műtárgyakkal, mozgóképes, fotográfiai és grafikai műpéldányokkal, nemzetközi fesztiváldíjakkal. Ez az összefogás eddig nem látott méretű, rendkívül értékes tudásanyagot hozott létre, amelynek megőrzése különösen fontos. Az is, hogy ez az egyedülállóan gazdag kiállítás a lebontása után is látogatható maradjon a nagyközönség, a kutatók, a pedagógusok és diákok számára. Az online közzététel korszerű megoldást jelent, amely lehetővé teszi, hogy az ország bármely pontjáról és határon túlról is hosszú időn át megtekinthető legyen a tárlat. Ezért született meg a Nagylátószög virtuális magyar filmtörténeti kiállítás – olvasható az NFI honlapján.

Filmtörténeti relikviák

Az eredetileg összesen 800 négyzetméter alapterületen berendezett termekben – és most virtuálisan – a magyar filmtörténet mérföldkövei, a filmipar által felölelt szakmákhoz kapcsolódó eszközök és relikviák, a filmtörténet kevésbé ismert fejezeteibe bepillantást engedő fényképek, filmek, plakátok, jelmezek és díszlettervek tekinthetők meg. Az elmúlt 100 év alatt külföldön sikereket arató, világhírűvé vált magyarok előtt is tisztelegnek.

A virtuális kiállításban választani lehet a 3D és a klasszikus, katalógus formájú megjelenítés között.