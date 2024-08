Zsúfolásig megtelt hétfőn kora délután a Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály terme az Országos Szakmai Tanévnyitó Konferencia Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendezvényén. A Belügyminisztérium, az Oktatási Hivatal és a Klebelsberg Központ ismét összehívta a pedagógusokat, az oktatási intézmények képviselőit az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében, hogy átfogó, hiteles és korrekt tájékoztatást kapjanak a hamarosan kezdődő tanévről és a jogszabályi változásokról.

Dr. Maruzsa Zoltán a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára

Fotó: Sipeki Péter

A Nyíregyházi Cantemus Kórus ünnepi műsora után dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere köszöntötte a megjelenteket, és kifejtette: az önkormányzat mindig prioritásnak tekinti az oktatást, minden módon segítik az iskolákat. – Nagyon fontos a városunk jövője szempontjából, hogy a legjobb legyen a helyi edukáció, ezért is tartjuk meg minden évben tanévkezdés előtt a köznevelési tanács ülését, ahol a nyíregyházi oktatásban résztvevő szakemberekkel, pedagógusokkal, vezetőkkel - óvodától az egyetemig - átbeszéljük az előttünk álló hónapok feladatait, azokat a dolgokat, amikben segíthetünk, illetve azokat a problémákat is, amelyek esetlegesen körvonalazódnak – részletezte a polgármester, és hozzátette: az idén kiterjesztették az iskolakezdési tanszercsomag támogatást, az alsósok mellett rászorultsági alapon, külön kérelemre a felsősök is kaptak ilyen segítséget. Arra is felhívta a résztvevők figyelmét dr. Kovács Ferenc, hogy nagy a pedagógusok és a városvezetés felelőssége abból a szempontból is, hogy több ezer új munkahely várható a közeljövőben a városban, amit helyi munkavállalókkal szeretnének nagyrészt betöltetni. Ezért fontos, hogy a diákok megkapják a megfelelő oktatást, és itt helyben vállaljanak munkát. A város több programot is elindított annak érdekében, hogy segítse a tehetségeket, hogy minél nagyobb tudáshoz juthassanak hozzá, amit helyben tudnak majd kamatoztatni, ennek érdekében a város több programot is elindított.

Digitális fejlesztés

Dr. Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára a következő tanév feladatairól, változásokról, fejlesztési tervekről beszélt az előadásában. A 2024/25-ös tanév rendjéről elmondta, hogy teljes hetekre szervezik a szüneteket. A tanév június 20-án ér véget, ami ugyan későbbi a megszokottnál a hosszabb tavaszi szünet miatt, a tanítási napok száma azonban változatlan. Az államtitkár beszámolt arról is, hogy a tankönyvek rendben megérkeztek, még néhány iskola van, ahova szintén eljut a héten minden felszerelés. Az Oktatási Hivatal számos újdonsággal áll elő a tankönyv- és digitális tartalomfejlesztés területén is, mely összesen 198 újítást foglal magába. Kiemelte az elérhető - főként osztályfőnöki órákra szánt - közösségi nevelési tartalmakat. A Nemzeti Köznevelési portálon már elérhető a közlekedésbiztonság témakörhöz a digitális, valamint készül az egészségfejlesztési tananyag is, ami szeptember elején lesz elérhető. Az államtitkár felsorolta, hogy tavasszal különböző témahetekkel is készülnek: Pénz7, Digitális Témahét, Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahét. Ezekre mindig nagyon nagy a diákok érdeklődése, ezért a jövőben még bővíteni szeretnék.