Az idei esztendő ígéretesen indult a gépjárműpiac számára, az első hat hónapban mintegy 7 ezerrel több személyautót regisztráltak, mint az előző évben. A kínálat adott, az importőrök és kereskedők vonzó ajánlotokkal várják a vásárlókat, valamint a kamatok csökkenése is kedvező hatással volt a piacra, így minden feltétel adottá vált az új autók iránti kereslet növekedéséhez és a piac fellendüléséhez.

– Összességében elmondható, hogy az iparág pozitív kilátásokkal tekint a jövőbe, köszönhetően a kedvező gazdasági környezetnek és a javuló ellátási láncnak – kezdte helyzetelemzését Knezsik István, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnöke.

– Az első félévben a személyautók regisztrációjának száma jelentősen nőtt az előző évhez képest. Az év első hat hónapjában összesen 63 331 autót regisztráltak (2023-ban 56 594). Január kivételével minden hónapban nőttek a mutatók, köszönhetően az ellátási láncok javulásának és a csökkenő kamatoknak, amelyek elősegítették az új autók piacának fellendülését. Ami a szegmenseket illeti, a SUV-mánia nem múlik, ahogy egész Európában, nálunk is toronymagasan a városi terepjárók a legnépszerűbbek.

A Ford Puma is nagyot ugrott. Összességében elmondhatjuk, hogy a személyautók piaca különösen jelentősen emelkedett az év első felében, közel 12 százalékkal több személyautót regisztráltak Magyarországon, mint az előző esztendő azonos időszakában.

Rendkívüli gyarapodást láthatunk az elektromos autók terén, az első félévben 59,6 százalékkal több autót regisztráltak Magyarországon, mint az előző év azonos időszakában, amiben minden bizonnyal ebben szerepe van a megújult elektromosautó-támogatásnak és az egyre több megjelenő elektromos modellnek.

Az első félévben a kishaszongépjárművek regisztrációjának száma jelentős növekedést mutatott az előző év azonos időszakához képest. Az év első hat hónapjában összesen 13 316 kishaszongépjárművet helyeztek forgalomba.

Tény, hogy az autóbuszok regisztrációja drámai csökkenést mutatott: 64,9 százalékkal kevesebb új busz került a piacra, mint az előző év azonos időszakában.

– Ez aggodalomra ad okot, tekintettel a magyar autóbuszállomány öregedésére. A tendencia különösen aggasztó, mivel a közösségi közlekedés egyre nagyobb szerepet kap a fenntartható városi mobilitás biztosításában. Bár a kishaszongépjármű-piac növekedése biztató, más területeken kihívásokkal kell szembenézni, különösen a közösségi közlekedésben és a logisztikai ágazatban. A közösségi közlekedés járműparkjának frissítése elengedhetetlen, hogy lépést tudjunk tartani a növekvő igényekkel és fenntarthatósági célokkal.

Knezsik István hozzátette: – A motorkerékpárok piaca hosszú ideje pozitív trendeket mutat és ez 2024 első felében sem volt másképp: 4 171 motorkerékpárt regisztráltak 2024 első hat hónapjában, ami 11,2 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Továbbra is szükségesnek látjuk a robogók azonosításának megoldását regisztrációval vagy KGFB-plakettel.

Ami a használt autókat illeti, növekedett a személyautók regisztrációja, de csak minimális, fél százalékos mértékben.