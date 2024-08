A sós víztől összeáll, kiszárad, töredezik, a naptól kifakul. Korpai Diána, a DiArt Szalon tulajdonosa ad tanácsokat ahhoz, hogyan maradhat csinos és szép a hajunk a nyár közepén is. – A hajat és a fejbőrt is meg kell védeni az erős napfénytől, az UV sugárzástól. Nagyon sok olyan készítmény található már a boltok polcain, ami véd a naptól, a sós víztől, a kiszáradástól, és hidratálja is a hajszálakat. Olyan ápolókrém is nagyon hatásos, amit fürdés, napozás előtt kell felkenni a hajra, nem szabad kiöblíteni, úgy kell menni a partra. Természetesen mindenki csinos szeretne lenni a nyaralás alatt is, gyakran előtte jönnek el festetni is, és szeretnék, ha sokáig megmaradna a kívánt árnyalat. Azonban a nap káros hatásaira a színek torzulnak, fényét vesztik, szárazak, porózusak lesznek a hajszálak. Ezért is fontos az UV védelemmel ellátott hajápolók használata. Ezek gyakorlatilag olyan védőburkot vonnak a hajszálak köré, ami miatt nem engedik, hogy a pigmentek kipattanjanak a hajból – fejtette ki a szakember, és megjegyezte: nemcsak a hajvédelem fontos, hanem a fejbőré is.

Csillogás és puhaság

– A legjobb krémek és ápolók ellenére a legbiztosabb megoldás valamilyen fejfedőt feltenni: kalapot, kendőt, sapkát. Ha mindezek ellenére mégis megtörténik a baj, és tompul a hajszínünk, egy kicsikét matt, fénytelen lesz, és nem sikerült megfelelően hidratálni, akkor utána korrekció szinten, nagyon jól meg lehet oldani könnyebb színezésekkel, feltöltő, kötéserősítő vagy keratinos kezelésekkel. Ezekkel szépen vissza lehet állítani a haj állagát. Úgyhogy, nincs veszve semmi, ha a nyaralásra nem tud valaki magával vinni sokféle ápolót, akkor utólag is orvosolható a színe és a minősége is – részletezte a fodrász, és hozzátette: a sós víz is csúnyán el tud bánni a hajunkkal.

Biztos sokan tapasztalták már, hogy a tengeri fürdőzés után a sós víztől összeáll, csomós, száraz lesz a frizurájuk, amire még az erős napsugárzás is rátesz egy lapáttal.

– Nem szabad minden nap samponnal hajat mosni, mert árt a fejbőrnek és a hajnak is, mivel zsírtalanító funkciót is betölt, szárítja a fejbőrt és a hajat, így ezzel pontosan az ellenkező hatást lehet kiváltani. Én azt javaslom, hogy tengerparti strandolás után, bő, tiszta, édesvízzel öblítsék ki a hajból a sós vizet, és elég 2-3 naponta megmosni samponnal, balzsamos pakolással feljavítani a hajat – ajánlotta Korpai Diána, és felhívta a figyelmet arra is, hogy nem szabad elfelejteni a fejbőr közvetlen ápolását sem.