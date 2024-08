Közeleg a szeptember, a családok lassan készülnek a tanévkezdésre, sok gyerek ilyenkor kap először mobiltelefont, tabletet. Azonban a korlátlan és felügyelet nélküli kütyüzés veszélyeket is tartogathat a kicsik számára. Hogyan lehet ezt szülőként megfelelően kezelni? Dr. Baracsi Katalin internetjogász adott nekünk hasznos tippeket.

Dr. Baracsi Katalin internetjogász

Fotó: magán archívum

Együtt fedezzék fel!

– Nem lehet úgy egy okoseszközt a gyerek kezébe adni: tessék, itt van, találd ki, mire való, fedezd fel. Érdemes már a vásárláskor az eladónak elmondani, hogy az eszközt gyerek fogja használni, ezért gyerekbarát böngészőt kellene rá telepíteni, s kérni kell a szolgáltatót, hogy tegyenek rá szülői felügyeleti rendszert. Azt javaslom, hogy szánjanak a szülők időt arra, hogy együtt fedezzék fel ezt a világot. Nézzék meg, milyen applikációk érhetőek el, állítsanak fel szabályokat a letöltéssel, a játékokkal, a regisztrációval kapcsolatban. Arról is ajánlott beszélni, hogy milyen veszélyei vannak, ha bekapcsolja a kamerát, vagy hogy szabad-e, és ha igen, milyen körülmények között tartalmat feltölteni. Érdemes végigbeszélni azt is, hogy ha egy multiplayeres játékban egy vadidegennel találkozik a fiatal, mit árulhat el – hívta fel a figyelmet a szakember, és nyomatékosította: legyen főszabály az, hogy nem beszél arról a gyerek, hogy hol él, melyik iskolába jár, egyedül van-e otthon, vagy hogy milyen értékek vannak a lakásban.

Nemet kell mondani

– Azoknak, akik adathalászkodnak, átvernek, becsapnak minket az interneten, ez megfelelő kiindulási pont. Úgyhogy a gyerekekbe bele kell nevelni azt is, hogy az interneten is lehet nemet mondani, ahogy a való életben. Sőt, ne csak nemet mondjanak, hanem ezzel egy időben szóljanak a felnőtteknek arról, hogy itt valaki nem úgy viselkedik, ahogy kell. Veszélyt jelent az is, hogy különböző fizetős játékokat vásárolhat a gyerek – ezek akár több tízezres tételek is lehetnek, a szülőknek erre is nagyon kell ügyelniük. Az is veszélyes, hogy a szülő készülékét úgy használja a fiatal vásárlásra, hogy a bankkártyaadatok el vannak mentve: két kattintással le lehet nullázni a szülő bankszámláját. Ezért arról is beszélni kell a gyerekekkel, hogy mire ne nyomjon rá a játékon belül, vagy ha bármit szeretne, előre egyeztesse a felnőttekkel – ajánlotta dr. Baracsi Katalin, és az úgynevezett lootboxokra is felhívta a figyelmet. Ezek egyfajta zsákbamacska dobozok: be kell fizetni bizonyos összeget, s csak azt követően derül ki, hogy mit tartalmaz. Általában használható dolog van benne, de vannak átverős helyzetek, amikor ezek a dobozok üresek, vagy haszontalan dolgot tartalmaznak. Érdemes erre is felhívni a gyerekek figyelmét, hogy ez is költséggel jár, és ez sem automatikusan a játék részét képezi, emiatt közös megegyezésre van szükség.