Szikrázó napsütés, festői környezet és persze benzingőz – ez fogadta vasárnap délelőtt azokat, akik felkeresték a kállósemjéni Kállay-kúriát, ahol veterán autóstalálkozót szerveztek. A rendezvényre több mint 80 autócsoda érkezett, méghozzá a legszínesebb és változatosabb formában. A résztvevők láthattak pompásan restaurált Volkswagen „bogarakat”, 40–50 éves Mercedeseket, a második világháború után nem sokkal született pickupot, de ezek mellett a hazánkban jól ismert Ladák is büszkén viselték az oldtimer-rendszámot. Azonban impozáns járműveknél is érdekesebbek a hozzájuk kapcsolódó történetek, amiket egy ilyen rendezvényen a fanatikus tulajdonosoktól hallhatnak a látogatók.

Dzsunyák Gabriella, a kúria ügyvezetője lapunknak elmondta, már második alkalommal rendezték meg az autós találkozót.





Találkozó és tájtúra

– A hajdúböszörményi Veterán Kulturális Egyesülettel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és a tavalyi sikeres találkozó után nem is volt kérdés, hogy lesz-e ismétlés. Az idén is több mint 80 jármű érkezett a Kállay-kúriába, és büszkén mondhatom, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a rendezvény iránt mind a veteránosok, mind a látogatók részéről – tudtuk meg az ügyvezetőtől. Dzsunyák Gabriella azt is elárulta, finom ebéddel, friss gyümölcsökkel és hűsítőkkel várták a résztvevőket. Azonban nem csupán az autók kiállításáról szólt a találkozó, ugyanis a hajdúböszörménytől Kállósemjénig vezető úton számos feladatot kellett megoldaniuk a sofőröknek.

– Egyfajta tájtúra is kacsolódott a rendezvényhez, a végrehajtott feladatokat dokumentálták, mértük az időt és a végrehajtás pontosságát is. Indítottunk egy szelfiversenyt is, melynek keretében a látogatók a nekik leginkább tetsző autó mellett fotózkodhatnak, az elkészült képeket pedig megoszthatják a kúria közösségi oldalán – tette hozzá az ügyvezető.

A leginkább tetsző veterán autó kiválasztása korántsem volt egyszerű feladat, hiszen rengeteg kiválóan restaurált, korát erősen meghazudtoló állapotú jármű sorakozott a kastélykertben. Az egykori keleti blokk képviselői mellett akadtak francia, német veteránok és olasz sportautók is. A sokszínűséget pedig tovább erősítette – méghozzá szó szerint – a világoskék színben pompázó amerikai Ford F100-as, melynek tulajdonosa, Tacsi Sándor engedett betekintést a veteránozás világába.