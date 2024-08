Szikrázó napsütés, festői környezet és persze benzingőz – ez fogadta vasárnap délelőtt azokat, akik felkeresték a kállósemjéni Kállay-kúriát, ahol veterán autóstalálkozót szerveztek. A rendezvényre több mint 80 autócsoda érkezett, méghozzá a legszínesebb és változatosabb formában. A résztvevők láthattak pompásan restaurált Volkswagen „bogarakat”, 40–50 éves Mercedeseket, a második világháború után nm sokkal született pickupot, de ezek mellett a hazánkban jól ismert Ladák is büszkén viselték az oldtimer-rendszámot. Az impozáns járműveknél is érdekesebbek a hozzájuk kapcsolódó történetek, amikről hamarosan részletesen is olvashatnak majd portálunkon.

Fotók: KM